Copa Libertadores
team-logoPalmeiras
team-logoFlamengo
Naim Beneddra

Palmeiras - Flamengo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Quatre ans après son erreur fatale, Andreas Pereira retrouve Flamengo en finale de Copa Libertadores avec Palmeiras pour une quête de rédemption ultime.

C'est une histoire de fantômes et de rédemption qui va s'écrire ce samedi soir à Lima. Pour la finale de la Copa Libertadores, Palmeiras affronte Flamengo dans un choc 100% brésilien. Mais tous les regards seront tournés vers un homme : Andreas Pereira. Le milieu de terrain de Palmeiras retrouve l'équipe avec laquelle il a vécu le pire moment de sa carrière, lors de la finale 2021, où son erreur avait coûté le titre.

Le poids de 2021 sur les épaules

L'image hante encore les mémoires : Andreas Pereira, alors sous le maillot de Flamengo, trébuchant en prolongation et offrant le but du sacre à... Palmeiras. Aujourd'hui passé dans le camp d'en face, le joueur a l'occasion unique de chasser ses démons. Devenu le maître à jouer de l'équipe d'Abel Ferreira, il doit prouver qu'il a la force mentale pour transformer ce traumatisme en triomphe, face à son ancien public qui ne lui a jamais vraiment pardonné.

FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO-TRAININGGetty Images

Deux trajectoires, un même rêve de "Tetra"

Sur le terrain, les dynamiques sont opposées. Flamengo, leader du championnat et en pleine confiance, arrive en favori, porté par un Giorgian de Arrascaeta étincelant. Palmeiras, en crise de résultats en championnat (cinq matchs sans victoire), joue sa saison sur ce seul match. L'enjeu est historique : le vainqueur deviendra le premier club brésilien à remporter quatre Copa Libertadores.

Un match sous haute tension émotionnelle

Le contexte est lourd, marqué par le décès tragique d'un supporter de Palmeiras à Lima et des affrontements entre fans. Dans cette atmosphère électrique, la bataille tactique entre le pragmatique Abel Ferreira et l'ambitieux Filipe Luís passera au second plan derrière la gestion des émotions. Pour Andreas Pereira, c'est le match d'une vie.

Sur quelle chaine suivre le match Palmeiras - Flamengo ?

Diffusion / Streaming
FranceChaînes YouTube & Twitch de Zack Nani (gratuit)
MENABeIN Sports MENA 2 / BeIN Connect / TOD
AllemagneSportdigital 1+
Royaume-UniBBC Three
💡 Astuce VPNUtilisez un VPN pour accéder à une diffusion étrangère si le match n’est pas disponible dans votre pays.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Palmeiras - Flamengo 

crest
Copa Libertadores - Phase Fianle

La rencontre entre Palmeiras et Flamengo se tiendra ce samedi 29 novembre a 22h00, heure française, au Stadio El Nacional de Lima au Pérou.

Infos des équipes et effectifs

Palmeiras vs Flamengo compositions

PalmeirasHome team crest

3-5-2

Formation

4-2-3-1

Home team crestFLA
1
C. Miguel
15
G. Gomez
26
M. Cerqueira
3
B. Fuchs
40
Allan
8
A. Pereira
23
R. Veiga
12
Khellven
22
J. Piquerez
9
V. Roque
42
J. Lopez
1
A. Rossi
4
L. Pereira
13
Danilo Luiz Da Silva
26
Lobo Silva Alex Sandro
2
G. Varela
10
G. De Arrascaeta
15
J. Carrascal
21
Jorginho
5
E. Pulgar
16
S. Lino
27
Bruno Henrique

4-2-3-1

FLAAway team crest

SEP
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • A. Ferreira

FLA
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • Luis

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Palmeiras

Palmeiras devra composer avec plusieurs absences d’envergure pour cette finale de Libertadores. Le club paulista est privé de Figueiredo, écarté depuis mars à cause d’une grave blessure aux ligaments croisés. Lucas Evangelista reste lui aussi indisponible en raison d’un problème à la cuisse, tandis que Paulinho manquera la rencontre pour une douleur persistante au tibia. Le principal point d’interrogation concerne Weverton : le gardien international s’est récemment remis à travailler légèrement avec ballon malgré une fracture à la main, protégé par une attelle. Sa présence sera déterminée au dernier moment. En cas de forfait, Palmeiras devra s’appuyer sur une doublure moins expérimentée pour défier Flamengo dans un contexte de pression maximale.

Infos sur l'équipe de Flamengo

Flamengo aborde cette finale privée de deux éléments offensifs importants. Gonzalo Plata est suspendu après son exclusion lors de la demi-finale, tandis que Pedro reste indisponible en raison d’une blessure à la cuisse. Ces absences obligent Tite à revoir ses plans dans le secteur offensif, même si une solution interne se dégage : auteur du but égalisateur contre l’Atlético Mineiro, le jeune Henrique postule fortement à une place de titulaire après son entrée décisive.

Derrière, le Mengão présente davantage de stabilité. La charnière Leo Pereira – Danilo est attendue d’entrée pour encadrer une défense qui devra contenir la puissance offensive de Palmeiras. Malgré une infirmerie encore fournie, Flamengo arrive avec l’ambition d’ajouter un nouveau sacre continental à son palmarès, porté par un collectif rodé et l’expérience des grands rendez-vous.

La forme des deux équipes

SEP
-Forme

Buts marqués (encaissés)
3/6
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FLA
-Forme

Buts marqués (encaissés)
13/6
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

SEP

Derniers matches

FLA

1

1

Nul

3

Victoires

4

Buts marqués

8
Match à plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Classement

