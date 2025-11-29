Palmeiras - Flamengo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

C'est une histoire de fantômes et de rédemption qui va s'écrire ce samedi soir à Lima. Pour la finale de la Copa Libertadores, Palmeiras affronte Flamengo dans un choc 100% brésilien. Mais tous les regards seront tournés vers un homme : Andreas Pereira. Le milieu de terrain de Palmeiras retrouve l'équipe avec laquelle il a vécu le pire moment de sa carrière, lors de la finale 2021, où son erreur avait coûté le titre.

Le poids de 2021 sur les épaules

L'image hante encore les mémoires : Andreas Pereira, alors sous le maillot de Flamengo, trébuchant en prolongation et offrant le but du sacre à... Palmeiras. Aujourd'hui passé dans le camp d'en face, le joueur a l'occasion unique de chasser ses démons. Devenu le maître à jouer de l'équipe d'Abel Ferreira, il doit prouver qu'il a la force mentale pour transformer ce traumatisme en triomphe, face à son ancien public qui ne lui a jamais vraiment pardonné.

Deux trajectoires, un même rêve de "Tetra"

Sur le terrain, les dynamiques sont opposées. Flamengo, leader du championnat et en pleine confiance, arrive en favori, porté par un Giorgian de Arrascaeta étincelant. Palmeiras, en crise de résultats en championnat (cinq matchs sans victoire), joue sa saison sur ce seul match. L'enjeu est historique : le vainqueur deviendra le premier club brésilien à remporter quatre Copa Libertadores.

Un match sous haute tension émotionnelle

Le contexte est lourd, marqué par le décès tragique d'un supporter de Palmeiras à Lima et des affrontements entre fans. Dans cette atmosphère électrique, la bataille tactique entre le pragmatique Abel Ferreira et l'ambitieux Filipe Luís passera au second plan derrière la gestion des émotions. Pour Andreas Pereira, c'est le match d'une vie.

Sur quelle chaine suivre le match Palmeiras - Flamengo ?

Horaire et lieu du match Palmeiras - Flamengo

La rencontre entre Palmeiras et Flamengo se tiendra ce samedi 29 novembre a 22h00, heure française, au Stadio El Nacional de Lima au Pérou.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Palmeiras

Palmeiras devra composer avec plusieurs absences d’envergure pour cette finale de Libertadores. Le club paulista est privé de Figueiredo, écarté depuis mars à cause d’une grave blessure aux ligaments croisés. Lucas Evangelista reste lui aussi indisponible en raison d’un problème à la cuisse, tandis que Paulinho manquera la rencontre pour une douleur persistante au tibia. Le principal point d’interrogation concerne Weverton : le gardien international s’est récemment remis à travailler légèrement avec ballon malgré une fracture à la main, protégé par une attelle. Sa présence sera déterminée au dernier moment. En cas de forfait, Palmeiras devra s’appuyer sur une doublure moins expérimentée pour défier Flamengo dans un contexte de pression maximale.

Infos sur l'équipe de Flamengo

Flamengo aborde cette finale privée de deux éléments offensifs importants. Gonzalo Plata est suspendu après son exclusion lors de la demi-finale, tandis que Pedro reste indisponible en raison d’une blessure à la cuisse. Ces absences obligent Tite à revoir ses plans dans le secteur offensif, même si une solution interne se dégage : auteur du but égalisateur contre l’Atlético Mineiro, le jeune Henrique postule fortement à une place de titulaire après son entrée décisive.

Derrière, le Mengão présente davantage de stabilité. La charnière Leo Pereira – Danilo est attendue d’entrée pour encadrer une défense qui devra contenir la puissance offensive de Palmeiras. Malgré une infirmerie encore fournie, Flamengo arrive avec l’ambition d’ajouter un nouveau sacre continental à son palmarès, porté par un collectif rodé et l’expérience des grands rendez-vous.

La forme des deux équipes

