Pablo Longoria dresse le bilan du mercato de l’OM

Au lendemain de la clôture du mercato, le président marseillais s’est présenté devant les journalistes pour faire le point sur cette période.

L’Olympique de Marseille a été parmi les clubs les plus actifs durant le mercato estival. Et les différents choix opérés par la direction marseillaise semblent avoir porté leurs fruits vu que le club vient de réaliser un début de saison canon sous la direction de son nouveau coach Igor Tudor. Pablo Longoria, le président, est venu ce vendredi bomber le torse devant les journalistes, tout en promettant de ne pas se reposer sur ses lauriers.

Son état d’esprit après la fin du mercato

"Nous sommes contents. Le principal objectif était de changer la culture du club. Ambition et exigence. On voulait transformer ça avec le coach, les joueurs et leur profil mais aussi la direction (…)"On veut de l'exigence, on a vu avec McCourt pour savoir quelle direction on voulait prendre. C'est toujours difficile de changer, surtout après être second. On voulait opter pour une mentalité plus exigeante."

Objectif rempli au niveau des arrivées et des départs

"On commence à le voir sur le terrain. On voulait un effectif à 22 joueurs, avoir deux jours par poste, même s'il nous manque un défenseur central, Kolasinac peut nous aider. Cela donne de l'espace à Isaak Touré (...) On a cherché un joueur offensif en plus selon la présence de Bakambu. On a besoin de tout le monde".

Pourquoi un mercato aussi riche ?

"On a changé de coach, donc on avait besoin d'avoir des joueurs adaptés pour son style de jeu. Sans changement de coach, 5 joueurs c'est suffisant, mais avec un nouveau coach on avait besoin de plus pour un football plus vertical, plus physique."

Comment se portent les finances de l’OM ?

"On doit avoir un équilibre économique. On pense être positif cette saison selon la vente de Bamba Dieng. La situation économique est importante. C'est positif et c'est un message que je veux faire passer. On veut améliorer l'effectif."

Un groupe où se mélangent l’expérience et la jeunesse

« On a aussi choisi des joueurs avec un profil mental fort, de l'expérience. On a voulu ça dans l'effectif. Des jeunes d'un côté et de l'expérience de l'autre. L'exigence est supérieure, donc cela nous a posé des questions d'adaptation. On y arrive et l'équipe répond avec de la personnalité. »

Quid du cas Dieng ?

"On a pu retenir nos meilleurs joueurs. C'était un choix du club. L'important est le résultat comptable, on considère être dans une bonne position surtout s'il y a une vente de Dieng. La réalité de Bamba Dieng est qu’il est sous contrat avec l'OM et l'accord n'est pas acté. S’il revient il rejoindra l'effectif et ça sera une décision du coach. A cette heure (17h15) c'est un joueur de l'OM."

Pourquoi avoir libéré Milik ?

"Milik, ce n'est pas une question de niveau mais de profil. Il a déjà marqué avec la Juve. On a cherché à s'adapter au style du jeu du coach. Le salaire le plus haut dans l'effectif doit être le joueur le plus important...".