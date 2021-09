"Ousmane Dembélé serait bon en Premier League"

L’ancien directeur sportif de Rennes, Mikael Silvestre, pense que les qualités d’Ousmane Dembélé conviennent très bien à la PL.

Ousmane Dembélé continue de défendre les couleurs du FC Barcelone. Actuellement, il est immobilisé pour cause de blessure, mais il a hâte de retrouver les terrains et reprendre sa progression avec l’équipe catalane. Il le fera avec le numéro 7 dans le dos, puisqu’il a récupéré cette tunique après le départ d’Antoine Griezmann.

L’ancien rennais est manifestément déterminé à s’imposer chez les Blaugrana. Est-ce un bon choix ? Seul l’avenir nous le dira, mais d’aucuns estiment qu’il n’aurait pas été ridicule dans un autre championnat.

« Dembélé doit régler son problème physique »

Mikael Silvestre, ex-directeur sportif du SRFC et qui a vu Dembélé éclore au plus haut niveau sous ses yeux, pense que l’ailier français aurait été très à son aise en Premier League : « J'étais là pour assister à son développement et depuis lors, il a à peine eu une saison complète sans blessure, a-t-il confié dans une interview à TribalFootball.com. C'est vraiment là que les choses ont mal tourné pour lui car quand il est en pleine forme, c'est un si bon joueur. À l'avenir, je le verrais bien en Premier League personnellement. Il est capable de jouer dans n'importe quel championnat, il a déjà joué en France, en Allemagne et en Espagne. Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas jouer en Premier League, mais en ce moment, il doit régler son problème physique et être plus robuste parce que cela a été difficile pour lui. »

Par le passé, Dembélé avait suscité l’intérêt des ténors tels que Liverpool et Manchester United. Un intérêt qui s’est depuis estompé et il n’est pas sûr que ces deux équipes reviennent à la charge pour sa signature.

Selon la Radio Catalunya, Dembélé se sent très heureux à Barcelone en ce moment malgré les difficultés qu’il y rencontre. Il est même question de prolonger son contrat, qui expire en 2022.