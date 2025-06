Ousmane Dembele, la récompense suprême

Les champions de France et de Ligue des champions ont diffusé une vidéo montrant leur star recevant des maillots des Lakers

Le Paris Saint-Germain a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant plusieurs joueurs de l'équipe première recevant des maillots personnalisés des Los Angeles Lakers, personnalisés à leur nom et à leur numéro PSG. La star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia a reçu un maillot arborant son numéro 7, tandis que l'ailier français Ousmane Dembélé a reçu le numéro 10. Le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz a reçu le numéro 8, le gardien russe Matvey Safonov le numéro 39 et l'attaquant sud-coréen Lee Kang-in le numéro 19, aux couleurs emblématiques violet et or des Lakers.

Cet échange de maillots représente une nouvelle étape dans la stratégie du PSG visant à se positionner comme une marque lifestyle mondiale au-delà des frontières traditionnelles du football. Sous la direction de Qatar Sports Investments, le champion de France a noué de nombreuses collaborations avec des marques de mode, des artistes et des franchises sportives en dehors du football. Pour le PSG, cette collaboration contribue à renforcer sa présence marketing sur le marché nord-américain, un marché crucial.

Après une défaite surprise 1-0 contre Botafogo, le PSG affrontera les Seattle Sounders lors de son dernier match de phase de groupes de la Coupe du monde des clubs 2025 le 23 juin, les deux équipes se battant pour se qualifier pour le tour suivant.