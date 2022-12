Ousmane Dembélé imite Kylian Mbappé et Antoine Griezmann

Pas repos pour les Bleus. Ousmane Dembélé, l’attaquant du FC Barcelone, a imité ses coéquipiers de l’équipe de France.

Homme fort de la sélection tricolore, l’ailier droit de 25 ans a tenu son rôle dans le schéma tactique de Didier Deschamps lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2022.

Dembélé de retour à l’entrainement

Titulaire lors de la finale de la compétition contre l'Argentine (3-3, 2-4 t.a.b.), Ousmane Dembélé est revenu rapidement aux entrainements en club. L’attaquant français a pris part à la séance de ce lundi alors qu’il devait revenir plusieurs jours plus tard. Sa participation au prochain match de la formation catalane, dimanche, contre l’Espanyol serait à l’étude par Xavi et le staff technique.

Déçus après avoir échoué à décrocher une troisième étoile, les Tricolores veulent se remettre rapidement au travail afin de passer à autre chose. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Le natif de Bondy est le premier à avoir regagné le Paris Saint-Germain trois jours seulement après la finale de la Coupe du Monde 2022. Il a échangé avec Christophe Galtier et la direction parisienne. Et les trois parties ont convenu d’un retour rapide de Kylian Mbappé au vu de sa fraicheur physique et mentale.

De son coté, Antoine Griezmann a repris les entrainements avec l’Atlético Madrid, mercredi dernier, alors qu’il devait revenir dans la capitale espagnole cinq jours plus tard. Les Bleus sont donc clairement en avance.

Les stars de l’équipe de France ont donc trouvé le remède afin d’oublier la grande déception de la Coupe du Monde. Revenir rapidement aux entrainements et débuter de la manière des façons la deuxième partie de saison.