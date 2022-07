Ousmane Dembélé et le Barça ont trouvé un accord

Au bout d'un long suspense, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour prolonger leur idylle.

Le feuilleton Ousmane Dembélé touche à sa fin. Alors qu’il est officiellement un joueur libre depuis le 30 juin dernier, le Français se serait finalement résolu à parapher une prolongation de contrat avec le FC Barcelone.

Dembélé a accepté une baisse de salaire

Selon une information du quotidien Sport, l’international tricolore a accepté les conditions qui lui ont soumises les responsables blaugrana. Il est d’accord pour percevoir un salaire inférieur à celui qu’il touchait précédemment. D’après plusieurs sources concordantes, il touchera désormais 8M€, plutôt que 12M€.

Au micro de Cadena Cope ce samedi soir, Joan Laporta, le président barcelonais, n’a pas confirmé la nouvelle quand il a été interrogé à propos de Dembélé. Il a juste lâché ce qu’il ne cesse de répéter depuis plusieurs mois, à savoir que le champion du monde « prolongera » s’il accepte les conditions qui lui sont proposées.

Dembélé va rempiler de deux ans

Le nouveau bail de l’ancien rennais le verra rester au Barça jusqu’en 2024. Une nouvelle dont Xavi, l’entraineur, doit se réjouir. Le technicien catalan avait mis tout en œuvre pour que son ailier soit conservé. Il s’était même personnellement investi auprès de la direction pour cette saga connaisse une issue favorable.

Dembélé, aussi, avait toujours comme priorité de continuer à Barcelone, même s’il a tardé à donner son aval. Depuis décembre dernier, à la suite de son retour de blessure, il a retrouvé la joie de jouer et aussi un rendement convaincant sur le terrain. Il ne voit aucune raison d’aller voir ailleurs, bien qu’ayant laissé longtemps croire le contraire.

Pour rappel, Dembélé était arrivé chez les Blaugrana en 2017 et contre un montant de 140M€. Il reste d’ailleurs la recrue la plus chère de l’histoire du club devant Philippe Coutinho. Il compte aujourd’hui 150 parties et 32 buts à son compteur avec les Catalans.