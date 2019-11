"Oui, mais Messi ne ressemble pas à ça", comment Cristiano Ronaldo parlait de Leo Messi

Cristiano Ronaldo avait une réaction très particulière quand ses coéquipiers le comparaient à Messi à Manchester United.

Peter Crouch, lors d'une émission anglais où il était en compagnie de Martin Keown et de Harry Redknapp, a révélé une histoire racontée par d'anciens coéquipiers de Ronaldo à . Lorsque des équipiers de Cr7 chez les Red Devils lui faisaient remarquer que Messi était sans doute meilleur que lui, Cristiano rétorquait qu'il était plus beau : "Oui, mais Messi ne ressemble pas à ça".

Crouch, Redknapp et Keown ont poursuivi en débattant de qui ils pensaient être le meilleur joueur parmi les deux. « Je suis Ronaldo avant Messi. Je les aime tous les deux, mais je suis Ronaldo", a déclaré Harry Redknapp.



"Il y a lui, [Diego] Maradona, Pelé ... George Best était un génie. Quand vous regardez ce que Ronaldo a fait. Je suis un grand fan de George Best, mais vous regardez Ronaldo, il l'a fait sur la scène mondiale, il a tout gagné, il est tout simplement incroyable.", a estimé le coach anglais.



"Je pense que Messi va se réinventer maintenant, un peu comme Ryan Giggs l'avait fait à la fin de sa carrière, je ne pense pas que Ronaldo puisse le faire", estime pour sa part l'ancien défenseur d' Martin Keown . "Ronaldo est un professionnel incroyable. Ont dit qu'il est le dernier à sortir du terrain chaque jour. Il s'entraîne. Je pensais que Messi serait pareil", a rétorqué Redknapp.



"J'ai rencontré deux membres du staff qui travaillaient à Barcelone avec lui. Ils ont dit qu'il était un cauchemar pour Pep [Guardiola]. Ils ont dit qu'il venait dans la matinée, qu'il ne s'entraînait pas beaucoup, qu'il jouait quelques ballons et qu'il partait. »