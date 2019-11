Memphis Depay nouveau capitaine de l'OL !

Rudi Garcia a annoncé ce jeudi en conférence de presse que Memphis Depay serait le nouveau capitaine de l'Olympique Lyonnais.

"Il s'est dégagé à tous les niveaux, aussi bien sur l'extra-sportif que sur ses performances. Il a même commencé à prendre des cours de français. Il fait des efforts au niveau de la langue pour progresser. Il a appris qu'il portera le brassard ce matin (jeudi)."

Le Néerlandais ne pourra pas honorer le brassard dès ce samedi contre Nice (17h30) puisqu'il est rentré blessé. Un scénario qui agace son entraîneur.

"Hier (mercredi) j'étais tellement énervé après sa blessure que j'avais remis ma décision en jeu. Mais avec du recul je pense que c'est le juste choix."

"Il s'est re-blessé au même muscle, les ischio-jambiers droits. C'est vraiment dommageable pour l'OL. Ça m'ennuie qu'il se soit blessé lors d'un match des qui ne comptait pour rien. C'est un manque de respect pour l'institution OL. On avait déjà fait des pieds et des mains pour qu'il ne joue pas contre l' (0-0). Mais il a rejoué mardi et s'est refait mal après 30 minutes. J'ai eu une explication avec Memphis. C'est l'OL qui le paie. N’oublions pas qu’il est aussi important pour nous que pour que pour eux. Comment ne pas être irrité par cette situation. Koeman connaît mon sentiment."