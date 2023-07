Flamengo : Arturo Vidal détruit Jorge Sampaoli !

Transféré à l’Athletico Paranaense, Arturo Vidal a eu des mots très durs envers son ancien entraîneur à Flamengo, Jorge Sampaoli.

L’histoire s’est visiblement mal finie entre Arturo Vidal et Jorge Sampaoli. Après une première expérience commune et couronnée de réussite avec le Chili, les deux hommes se sont retrouvés à Flamengo.

Vidal « heureux de ne plus être avec lui»

Mais Vidal n’aura tenu que six petits mois avec l’ancien sélectionneur de la Roja, revenu en février dernier, avant d’être transféré à l’Athletico Paranaense cet été. Et il ne veut plus entendre parler de Sampaoli.

«Je suis très heureux de jouer ici. J'ai toujours été préparé», a expliqué le Chilien après la victoire de sa nouvelle équipe face à Bahia (2-0), lui qui a parfois été accusé d’être physiquement pas au point.

Sampaoli ? «Un perdant qui ne sait pas apprécier les joueurs»

«Je n'ai eu qu'un entraîneur, un perdant qui ne sait pas apprécier les joueurs, a poursuivi l'ancien joueur de la Juventus sur TNT Brésil. Sampaoli est une affaire close. Je suis heureux de ne pas être avec lui.» Ils ne partiront donc pas en vacances ensemble.