Amazon Prime Vidéo Ligue 1 : abonnement, prix, on vous dit tout

Amazon va lancer en août Prime Vidéo Ligue 1 qui permettra de suivre le championnat de France de football.

Alors qu'on ne sait toujours pas si Canal+ diffusera les meilleures affiches de la Ligue 1 et que BeIn Sports n'a pas versé son premier paiement pour les deux meilleures affiches de la Ligue 2, la LFP sait qu'elle peut compter sur Amazon.

L'entreprise américaine, qui a acheté les droits TV pour diffuser huit matches de Ligue 1 par journée, vient d'annoncer le lancement de sa chaîne pour suivre la compétition et elle porte le nom de Prime Vidéo Ligue 1.

A quel tarif ?

Prime Video Ligue 1 sera vendue au prix de 12,99 € par mois. Pour y accéder, il faudra être déjà abonné au service Prime d'Amazon (livraison express et streaming vidéo et qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an).

Au total, pour le supporter, la facture s'élèvera à 18,98 euros par mois.

A partir de quand ?

Prime Video Ligue 1 sera lancée le 1er août à l'occasion du Trophée des champions qui opposera le LOSC, champion de France en titre, au PSG, vainqueur de la dernière Coupe de France. Ce premier match sera accessible gratuitement pour l'ensemble des abonnés à Prime.

Prime Video Ligue 1 diffusera huit matches dont celui du dimanche soir avec un nouvel horaire : 20h45 au lieu de 21h00 comme c'était le cas la saison dernière sur Canal+.

Et pour la Ligue 2 ?

Concernant la Ligue 2, Amazon a signé un partenariat avec la chaîne de télévision L'Equipe pour diffuser en clair le multiplex pendant toute la saison.

Et pour les dix premières journées du Championnat, huit matches seront proposés gratuitement, en intégralité et en direct, sur L'Équipe Live via 8 canaux de diffusion accessibles sur l'application et la plateforme du site L'Équipe.

« Ce partenariat avec L'Équipe est une bonne façon de s'assurer que les Français puissent voir la compétition dès le début. Ce système fonctionnera jusqu'à la fin du mois de septembre. Ensuite, ces huit rencontres de Ligue 2 retourneront sur notre chaîne Prime Video Ligue 1, mais L'Équipe continuera d'en diffuser le multiplex chaque samedi soir jusqu'à la fin de la saison. Nous voulons simplement nous assurer que tous les fans à travers la France, dès le début de la saison, puissent avoir un accès facile à la Ligue 2. C'est notre priorité numéro 1, que les gens puissent regarder ces matches », a déclaré Alex Green, le directeur général Europe de Prime Video Sport.