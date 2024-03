Osimhen poussé vers Chelsea

John Obi Mikel a plaisanté sur le fait qu'il était "l'agent" de Victor Osimhen, et a déclaré qu'il essayait de le faire venir à Chelsea.

Mikel, héros culte de Chelsea, a déclaré qu'il faisait tout son possible pour pousser Osimhen vers Stamford Bridge, et affirme que l'attaquant de Naples veut faire le déplacement, bien que les rapports suggèrent qu'il coûterait jusqu'à 130 millions d'euros (110 millions de livres sterling/ 140 millions de dollars). Il admet toutefois qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part de ses concurrents, citant notamment Manchester United et le Paris Saint-Germain.







Mikel a déclaré lors du Web Summit Qatar : "Je pense qu'il y a un véritable intérêt entre les deux (Chelsea et Osimhen). Je pense qu'il aime le club, qu'il veut venir au club, évidemment il veut suivre mes traces en tant que joueur nigérian qui a joué pour Chelsea, comme Victor Moses, Celestine Babayaro, il n'y a pas beaucoup d'entre nous. Londres aussi, une ville fantastique, au lieu d'aller à Liverpool ou dans des endroits comme ça, vous voulez vivre à Londres. Mais il a aussi beaucoup d'intérêt, comme le PSG, Man United, mais je continue à le pousser, à lui envoyer des messages, à essayer de faire en sorte qu'il n'attende pas trop, qu'il se concentre sur un seul club : Les Blues !"





A la question de savoir s'il agit en tant qu'"agent Mikel", il a répondu : "Je le suis. Je le pousse. J'espère qu'il viendra au club, parce qu'il apportera beaucoup au club. Je pense que la seule chose qui nous manque - tous ceux qui ont regardé la finale de la [Carabao Cup] dimanche verront que la seule chose qui nous manque, c'est de marquer des buts. Nous avons besoin d'un attaquant qui marque des buts. C'est ce que Victor peut nous apporter. Il n'est pas le plus adroit, mais les buts, c'est une garantie".







Osimhen a inscrit 11 buts en 15 matches de Serie A cette saison et a prouvé qu'il savait trouver le chemin des filets ; en 122 apparitions avec Naples, il a marqué 72 buts pour le club. À Chelsea, les attaquants ont eu du mal à trouver le chemin des filets avec régularité cette saison, et seuls deux joueurs ont atteint un taux de réussite à deux chiffres : Cole Palmer et Nicolas Jackson.