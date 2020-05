Les nommés pour le prix Marc-Vivien Foé dévoilés

Les joueurs retenus pour le titre Marc-Vivien Foé pour la saison 2019/2020 viennent d’être communiqués.

On connait les 11 joueurs qui ont été retenus cette saison pour le titre Marc-Vivien Foé, une distinction qui récompense le meilleur footballeur de la . Il est attribué par la Radio RFI en partenariat avec 24.

La liste de cette année est globalement dominée par les Sénégalais. Ils sont précisément quatre à y figurer, en l’occurrence Mbaye Niang et Edouard Mendy (Rennes), Habib Diallo (Metz) et Idrissa Gueye ( ).

📻🏆⚽️🇲🇦🇬🇦🇩🇿🇸🇳🇳🇬🇲🇱 @RFI et @France24_fr ont dévoilé ce vendredi les noms des onze finalistes du #PrixMarcVivienFoé 2020, désignant le meilleur joueur africain de #Ligue1. Le nom du lauréat sera révélé le lundi 29 juin. pic.twitter.com/mLdoWiGbZh — RFI – Relations Presse (@RFI_Presse) May 29, 2020

On retrouve aussi deux champions d’Afrique algériens, à savoir Andy Delort ( ) et Islam Slimani ( ). A noter que Rennes est le club le plus représenté puisque le Malien Hamari Traoré a aussi été choisi. Enfin, la liste est complétée par Moses Simon ( ), Victor Osimhen ( ), Yunis Abdelhamid (Rennes) et Denis Bouanga (ASSE).

Pour rappel, la saison dernière c’est Nicolas Pépé qui s’est adjugé cette récompense à la suite de sa belle année avec le LOSC. L’Ivoirien Gervinho reste le seul joueur à avoir remporté le prix à deux reprises. Un prix qui existe depuis 2009 et créé en la mémoire de l'ancien milieu camerounais, décédé tragiquement en 2003.