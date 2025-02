Osimhen, le transfert ambitieux

Juventus FC vs Empoli

La Juventus a élaboré un « plan ambitieux » pour recruter Victor Osimhen, les médias italiens rapportant que le club aurait décidé de vendre Vlahovic.

La superstar nigériane est toujours dans les cartons du Napoli mais passe la saison en prêt à Galatasaray. Les géants turcs ont vu une offre de 65 millions d'euros pour rendre son transfert permanent repoussé plus tôt cette semaine et tentent maintenant de recruter Alvaro Morata de l'AC Milan pour compenser le départ inévitable d'Osimhen cet été.

Le joueur de 26 ans continue d'être lié à un transfert en Premier League vers des clubs comme Chelsea et Manchester United et il sera certainement l'un des sujets les plus brûlants de la fenêtre estivale.

Cependant, l'avenir d'Osimhen pourrait ne pas se situer en Angleterre. Il a parfois été lié à un transfert à succès vers la Juventus, rivale de Serie A de Naples, et il semble que les Bianconeri soient vraiment déterminés à réussir ce coup massif.

Selon la Gazzetta dello Sport, le directeur de la Juventus, Cristiano Giuntoli, voudrait désespérément faire signer Osimhen à nouveau. C'est lui qui l'a initialement amené à Naples et qui veut maintenant le faire signer à la Vieille Dame.

Pour pouvoir le faire, la Juventus devra se débarrasser de l'actuel numéro 9 Dusan Vlahovic et le journal italien écrit à son sujet comme s'il était déjà parti.

La vente apparemment inévitable de Vlahovic libérera les fonds nécessaires pour signer Osimhen, même si le faire venir pourrait s'avérer problématique en raison de sa clause libératoire de 75 millions d'euros, qui n'est valable que pour les clubs non italiens.

Cela signifie que la Juventus devra s'asseoir et négocier avec ses rivaux et que Naples sera certainement réticente à perdre à nouveau un attaquant d'élite au profit des Bianconeri. Il suffit de se rappeler le drame qui a suivi lorsque la Juventus a débauché Gonzalo Higuain en 2016.

Osimhen a en fait un salaire inférieur à celui de Vlahovic, il correspondrait donc à la nouvelle stratégie de transfert de la Juventus et Giuntoli est « obsédé » par le Nigérian.