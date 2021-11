Osimhen comparé à Weah et Van Basten

Le très respecté entraineur italien, Luciano Spalletti, a la ferme conviction que son buteur Victor Osimhen peut atteindre le niveau des anciennes gloires du championnat italien, telles que George Weah ou Marco Van Basten.

Spalletti très élogieux envers Osimhen

Osimhen a marqué neuf buts en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison et Spalletti prédit un avenir radieux à son attaquant vedette. Le tacticien toscan a pris la parole en marge de l'événement « Casa Corriere del Campionato » à Naples. «Il est similaire à Weah, probablement pas aussi fort techniquement, mais avec la même qualité. Il me rappelle aussi Van Basten. Osimhen est jeune et il peut atteindre leurs niveaux ».

Les Partenopei sont les leaders du tableau de Serie A à égalité de points avec Milan. Ils ont remporté dix matchs sur 11, faisant un match nul. "Tout le monde s'attend à ce que nous restions à ce niveau, y compris nous, a reconnu Spalletti. Nous voulons rester au sommet, mais nous ne pouvons pas garantir ce résultat. Nous avons besoin de constance et je pense que l'équipe a une marge de progression".

Naples est désigné comme un favori au Scudetto mais Spalletti ne se projette pas aussi loin. Il prend les matches un par un : « On veut être dans une bonne phase et essayer de gagner chaque match. Chaque match que nous ne gagnons pas est une chance manquée. Nous essaierons de gagner le plus de matchs possible. Nous verrons s'il y a des équipes plus fortes. »

L'ancien entraineur de la Roma a aussi commenté les sifflets reçus des fans de la Roma lorsque Napoli a rencontré la Roma au Stadio Olimpico il y a deux semaines. Les tifosi des Giallorossi lui reprochent toujours d’avoir poussé Francesco Totti vers la retraite. "Je suis en paix avec ma confiance, mais ceux qui paient des billets ont le droit de huer, a-t-il répondu. Cependant, je n'emmènerais jamais mon fils dans un stade entendre de telles insultes. Cela me rend un peu triste et je pense que permettre à des fils de regarder des scènes similaires est déprimant."