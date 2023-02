Le Real Madrid rendra visite à Osasuna afin de reprendre le cours normal de sa saison après le Mondial des Clubs, remporté par ses soins de manière brillante. , les Merengue ont vaincu Elche en milieu de semaine et se retrouvent à huit longueurs du FC Barcelone (4-0). Une seule et unique mission pour la suite de la campagne nationale : espérer une chute du Barça et recoller avec lui lors de la phase retour.

En face, le club de Pampelune connait une mauvaise période en Liga n'ayant plus gagné la moindre rencontre depuis quatre sorties . Les neuvièmes de Liga vivent tout de même une belle saison étant presque assurés de survivre et disputant bientôt les demi-finales de la Copa del Rey.

Où voir Osasuna vs Real Madrid ?

Chaîne : BeIN Sports 2



Heure de diffusion : 21h00

Streaming : beinConnect

Les cinq derniers matchs

Real Madrid : 3 victoires



Match nul : 2 nuls



Osasuna : 0 victoire

La composition probable d'Osasuna vs Real Madrid

XI de départ : Fernandez - Moncayola, Aridane, Cruz, Sanchez - Ibanez, Torro, Gomez - Avila, Budimir, Kike

La composition probable du Real Madrid vs Osasuna

XI de départ : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Militao, Alaba - Tchouaméni, Kroos, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius