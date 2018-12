Orléans-PSG 1-2 - Thiago Silva, Marquinhos et toutes les réactions en zone mixte

Les Parisiens ont affiché leur satisfaction après la qualification en Coupe de la Ligue sur le terrain d'Orléans (1-2).

Marquinhos (défenseur du PSG) : "C'était difficile, par rapport aussi aux circonstances, le fait qu'on ait pas enchaîné de match depuis une semaine. On a essayé de faire un bon match avec un bon état d'esprit. Les circonstances aussi, le froid, contre une équipe qui a joué en bloc, qui n'a pas donné trop d'occasions. Mais c'est bien parce qu'il fallait gagner, c'est un match de coupe, peu importe la manière. Rabiot ? Oui, c'est un peu compliqué, c'est sa décision. C'est dommage parce que je peux juste dire que c'est un ami. On a grandi ensemble depuis le début ici au PSG, il a pris sa décision, le club aussi et on ne peut rien ajouter. Le départ de Mourinho ? Dans deux mois, beaucoup de choses peuvent se passer. On verra quel entraîneur arrivera. L'anniversaire de Mbappé ? C'est très proche (rires). Il est impressionnant, chaque saison il grandit, il gagne en maturité, en personnalité. Il connait de plus en plus ses qualités, il les utilise pour le bien de l'équipe. Il répond présent sur le terrain et utilise ses qualités. J'en profite déjà pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, qu'il continue à être aussi humble, aussi tranquille. Moi, j'essaie de prendre du plaisir, de grandir, de progresser, d'utiliser les qualités qu'un milieu peut avoir et d'avoir un maximum de temps de jeu. Peu importe où je joue, je veux aider mon équipe au maximum".

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, Canal +) : "On ne s'attendait pas à souffrir autant mais on savait que c'était possible. On fait une erreur, on prend un but et après cela c'est compliqué. Il y avait beaucoup d'obstacles à surmonter aujourd'hui. Je suis très heureux que l'on ait été sérieux. Il n'y a que les 8 dernières minutes que je n'ai pas aimé, j'aurais aimé que nous gardions le ballon et que nous puissions finir ce match tranquillement".

Thiago Silva (défenseur et capitaine du PSG) : "C'était difficile parce qu'on n'est pas habitués à jouer des matches comme ça avec un terrain qui n'est pas bon. Bien-sûr, on veut toujours bien jouer mais aujourd'hui ce n'était pas possible. En face, ils ont bien joué, surtout la première mi-temps puis la deuxième ils ont marqué ce but qui a créé la folie. United, c'est toujours une équipe dangereuse. Même avec Mourinho je pense qu'ils pouvaient faire mieux. La motivation des joueurs est très forte. Ils seront motivés pour bien jouer, pour gagner des matches, et c'est une équipe qui va nous poser beaucoup de difficultés donc il faudra se préparer. Beaucoup de gens pensent que le tirage est bon parce que Manchester ne joue pas bien, mais ça reste une très bonne équipe. Ils ont une histoire dans le foot, des joueurs d'expérience, et avec le changement de coach ils vont essayer de pousser un peu plus. Cela va leur donner de la motivation en plus, mais nous, nous sommes très motivés aussi. Adrien ? C'est personnel, il a pris sa décision. Pour moi c'est dommage car c'est un ami que j'avais dans le vestiaire, il a beaucoup de qualités. Mais il a pris sa décision, il faut respecter. Le club a pris sa décision aussi. Le plus important c'est le club, il faut respecter sa décision. C'est un grand ami".

Sabrina Belalmi, à Orléans.