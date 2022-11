"On se sent morts", Messi dans la déprime totale

Lionel Messi a dû penser que tout se passait comme prévu lorsqu'il a transformé un penalty contre l'Arabie saoudite.

Si, avant le match, il ne pouvait pas s'imaginer affronter les médias après une défaite, à ce moment-là, l'idée a dû lui sembler farfelue.

Pourtant, elle l'a été pour l'Argentine, et Messi s'est retrouvé face aux reproches de la presse argentine après le match. Sans rien enlever à l'excellente équipe saoudienne, l'Argentine était molle et manquait d'idées.

Après le match, Marca a couvert ses commentaires, alors qu'il expliquait ce qui s'était passé.

"Nous avons eu des situations de buts refusés, à ce moment-là nous pensions que nous allions avoir beaucoup de situations et nous avons fait l'erreur d'accélérer, de jouer d'abord la passe fatale, de ne pas déplacer le ballon d'un côté à l'autre. Nous savions qu'ils jouaient la ligne haute et c'est là que nous nous sommes un peu emmêlés. Et puis nous avons été menés 1-2 et nous avons commencé à être négligents, à jouer de manière désespérée."

Ce qui est devenu clair sur le terrain - que l'Argentine ressentait la pression de la contrariété - a été confirmé par Messi aussi.

"Le but si tôt nous a fait du mal, il nous a désorientés. Nous savions que cela pouvait arriver lors du premier match, en ne jouant pas de la meilleure façon possible, et c'est ce qui est arrivé, nous ne sommes pas entrés dans nos schémas, le jeu que nous montrons depuis longtemps. Au fur et à mesure que le match avançait, les minutes... et quand vous vous mettez dans une situation où le résultat est contre vous, cela devient plus difficile."

Il n'a pas non plus caché les émotions de son équipe. Le manager Lionel Scaloni va devoir organiser une cure de jouvence à la Lazare pour son équipe.

"La vérité, c'est que l'équipe se sent morte, parce que c'est un coup très dur, parce que nous ne nous attendions pas à commencer de cette façon, nous étions sûrs de bien commencer, d'être capables de gagner et cela vous donne la tranquillité d'esprit. Mais ce groupe se distingue par son unité, par sa force et c'est le moment d'être plus unis que jamais et de savoir qu'il faut revenir aux fondamentaux, à notre méthode pour essayer de gagner."