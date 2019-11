OM - Villas-Boas : "Tu ne peux pas acheter la mentalité à la pharmacie"

L'entraîneur marseillais est revenu sur les difficultés de son équipe depuis plusieurs semaines avant la réception de Lille ce samedi (17h30).

Après deux revers contre le PSG et cette semaine, Marseille s'apprête à disputer une nouvelle rencontre importante avec la réception de au Vélodrome samedi (17h30). Une rencontre face à un concurrent direct pour le podium qui en dira peut-être plus sur les possibilités du groupe olympien.

Avant le match, André Villas-Boas a notamment évoqué le cas d'Alvaro Gonzalez, blessé depuis plusieurs semaines et qui pourrait faire son retour. "Alvaro c'est toujours 50-50. Il va être dans le groupe pour le match, on fera un dernier test demain matin [samedi]", a-t-il confié lors de sa conférence de presse avant de revenir sur la défaite à Louis II en Coupe de la ligue.

"Contre Monaco ce qui n'a pas fonctionné dans notre système c'est surtout les efforts et les effets que les buts ont eu. On a fait une première mi-temps qui était honteuse, c'est la réalité. Au début du match on s'est trouvés, mais après on était trop passifs."

"Il faut trouver notre meilleur niveau pour battre Lille"

Interrogé sur l'importance des rencontres contre Lille puis la semaine prochaine, le Portugais a tenu à minimiser leur portée. "Deux matches décisifs ? Non je ne pense pas, même si deux matches au Vélodrome contre des adversaires directs ça peut enlever de la confiance à l'équipe [en cas de défaite], a-t-il estimé. Le podium reste accessible parce que le classement est comme il est, heureusement. Normalement avec des résultats comme les notres tu dois être plus bas."

Il a ensuite pointé la qualité du jeu pour expliquer les difficultés de son groupe, plus qu'un manque de personnalité. "Tu ne peux pas aller à la pharmacie acheter de la créativité, la mentalité et la personnalité. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Je pense que ce n'est pas [le problème]. Evidemment quand tu perds ou que tu fais une série de résultats négatifs, ressort le problème ou du physique, ou de la créativité ou les vrais problèmes : le jeu, les erreurs individuelles, collectives.

"Comme entraîneur, c'est ça qui m'intéresse. Les joueurs sont les mêmes qui sont arrivés en finale de l'Europa League et il n'y avait pas de problème avec la personnalité ou un manque d'agressivité. Maintenant ce qu'on cherche c'est la qualité du jeu, mettre en place un système qui fonctionne bien avec la qualité des joueurs. C'était en stand by avec les absences de Kamara, Payet et Alvaro qui sont des joueurs essentiels, maintenant c'est ça qu'on cherche. Pour moi les solutions sont toujours dans le jeu, même si les efforts doivent être là."

Pour enfin conclure : "On va voir pour Lille, ils ont changé de système pour le 3-4-3 et ils se trouvent bien avec une intensité incroyable. Il faut trouver notre meilleur niveau pour battre cette équipe."