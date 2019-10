OM, Villas-Boas : "Pour les supporters ce sont les résultats qui comptent"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est conscient que sa communication et sa cote de sympathie ne suffiront pas auprès des supporters.

Cinquième de , l' réalise un bon début de saison mais a été freiné dans sa course lors de la dernière semaine avec trois matches nuls contre , DIjon et le . André Villas-Boas connaît des débuts positifs avec son nouveau club et a entre autres réussi à charmer une partie du public et des observateurs avec une communication claire, sans langue de bois et avec le sourire.

En conférence de presse, André Villas-Boas a insisté sur l'importance des résultats plutôt que de son image : "Ce ne sont pas les conférences de presse qui vont faire gagner des points. Pour les supporters de l'OM, ce sont les résultats qui comptent. C'est le classement qui dira si le coach a fait une bonne saison. J'avais pensé à une moyenne de points pour septembre, donc j'espère que ce "septembre noir" ne comptera à la fin de la saison...".

"Ce n'est pas bon de ne pas gagner, évidemment. On n'est au même niveau que la saison dernière à ce stade du championnat. On aurait dû gagner à . Ce sont des opportunités ratées. On manqué l'opportunité d'être loin de nos adversaires directs. Mais nous sommes là avec ou Rennes. Le classement est très serré. Maintenant, nous sommes bien mais c'est insuffisant", a ajouté le technicien de l'OM.

"Rongier est notre seule vraie sentinelle"

Le Portugais attend plus de ses joueurs dans le jeu : "Je ne vois pas de relation entre nos résultats et notre forme physique. Quelque chose qui m'a un peu embêté, c'est qu'on ait eu seulement deux jours de repos. On a mal joué à Dijon parce que tactiquement, c'était un désastre. Mais pas pour une question physique. Là, je trouve l'équipe mieux. On a fait les efforts contre Rennes. Quand on a l'ambition d'être sur le podium, qu'on mouille le maillot, la réponse aux problèmes est dans la qualité du jeu. C'est ça qui nous manque".

André Villas-Boas a évoqué le poste de sentinelle : "Kevin Strootman est absent donc on peut changer de système. Kevin n'est pas une sentinelle mais on a joué avec lui dans cette position. Maintenant, on a ni sentinelle ni n°10. Alors on va faire des adaptations. Avec Rongier, Lopez et Sanson, on a de la qualité et on est bien aussi. Le poste de sentinelle ici en il doit être défensif. Il n'y a que Rongier puisse faire cette position".

Enfin, le technicien portugais a donné des nouvelles des blessés et ne compte pas sur un retour plus tôt que prévu pour Florian Thauvin : "Pour Thauvin c’est trop tôt, on espère faire des contrôles en décembre pour le faire jouer en janvier. Ou alors peut-être fin décembre. Ce serait alors peut-être le cadeau de Noël (rires). Alvaro commence à appuyer le pied. Petit à petit. Je pense qu'il sera pour PSG-OM, comme ça il aura une semaine de préparation avant. Ce n'est pas impossible pour mais très difficile".