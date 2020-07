OM, Villas-Boas pas intéressé par Rojo

Le défenseur argentin Marcos Rojo a été proposé à l’Olympique de Marseille. Un renfort qui n’intéresse pas trop André Villas-Boas.

L’ continue de rechercher activement un défenseur central pour renforcer ce secteur si important. Plusieurs joueurs ont été ciblés, et des pistes préférentielles se sont dégagées comme celle menant à l’arrière argentin Leonardo Balerdi ( ).

Un autre argentin a été proposé à André Villas-Boas, en l’occurrence Marcos Rojo. Mais, à en croire le site Foot , l’entraineur phocéen n’a pas été emballé par ce nom. Le profil du joueur de ne plait pas vraiment au technicien portugais. Ce dernier ne devrait donc pas donner suite à ce dossier.

Rojo, qui compte 60 capes avec la sélection de son pays, a évolué récemment à l’Estudiantes dans le cadre d’un prêt en provenance de MU. Il est retourné en , mais le club anglais cherche désespérément à le vendre. Il y aurait donc peu de chances pour qu’il reporte un jour le maillot des Red Devils.

En plus de Balerdi, le vice-champion de s’intéressé à Jean-Clair Todibo (Barcelone) et Axel Disasi (Reims). Ces jeunes et talentueux éléments semblent cependant être trop couteux pour les finances limitées de l’OM.