Marseille penserait à Islam Slimani

L'attaquant international algérien de Manchester City serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille selon FootMercato.

Après une saison remarquée du côté de l’AS , Islam Slimani pourrait se trouver un point de chute dans un autre grand club du Championnat.

Très expérimenté et très efficace devant le but, le Fennec aux 9 buts marqués et 8 passes décisives est doté d'un profil séduisant pour l'OM.

Pour rappel, l'ASM avait une option pour s'offrir l'attaquant des Verts d' , qui appartient à , mais le club monégasque a décidé de ne pas s'en servir.

Les 10M€ exigés par Leicester City pour sa libération ont constitué une pierre d'achoppement infranchissable. Reste à savoir si Marseille pourra contourner cet obstacle.