OM, Villas-Boas : "On a eu une discussion avec Mandanda, Thauvin et Payet"

Deux jours après la défaite contre Nîmes, le coach marseillais a appelé à l’unité de son groupe et à la prise de conscience pour relever la tête.

Mercredi dernier, l’OM est sorti déçu de son match perdu contre le PSG lors du . Que ce soit André Villas-Boas ou Florian Thauvin, les Marseillais estimaient avoir joué les yeux dans les yeux avec les Parisiens et que la défaite avait du positif pour le reste de la saison.

Malheureusement, trois jours après, la défaite surprise contre Nîmes en championnat est venue tout chambouler. Au sortir de ce revers, le coach marseillais n’avait pas hésité à charger certains de ses joueurs comme Thauvin et Payet, coupables de ne pas donner le bon exemple sur le terrain. Présent en conférence de presse avant le match en retard contre Lens, mercredi, Villas-Boas est revenu sur ses propos.

"On ne va pas mettre ça dans la place publique. je les ai eu tous les deux dans mon bureau, Steve aussi, mais ça reste entre nous. On a besoin des trois performants pour bien figurer cette saison."

Avec trois matches sans victoire dont deux contreperformances contre et Nîmes, la crise guette sur les bords de la Canebière. A l’image de son entraîneur, Jacques-Henri Eyraud, plutôt discret ces derniers mois, serait sorti de son calme olympien dimanche lors d’une rencontre avec les joueurs. Le président marseillais a estimé que les joueurs étaient "indignes de porter ce maillot et ne respectaient pas les supporters" dans des propos d’un joueur rapportés par RMC.

Ayant posé un ultimatum à l’issue de cette réunion, Eyraud espère une réaction des joueurs marseillais face à Lens, tout comme André Villas-Boas. S’il refuse de parler de crise sportive, l’entraîneur marseillais estime que cette mauvaise passe peut avoir du bon avec des prises de paroles constructives pour la suite de la saison et des remises en question.

"Tous ont pris la parole, les capitaines ont pris la parole. On doit tous se regarder dans le miroir pour faire mieux. C'est frustrant par rapport à la situation où on était. C'est pas possible de perdre un match comme ça avec Nîmes qui n'était pas dans un bon moment. »

"C'est mieux de parler à la fin du match. On a perdu beaucoup de points et maintenant les autres sont plus loin. Le match contre Lens est un match très important pour la suite. Obligation de vaincre pour être à côté du top."

Avec deux matches en retard, l'OM est désormais à huit points de l'Olympique Lyonnais, désormais troisième du championnat.