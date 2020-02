OM, Villas-Boas : "Faire une série de six victoires pour assurer le podium"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille veut avant tout assurer la présence de son équipe en Ligue des champions la saison prochaine.

Vainqueur de le week-end dernier, l'OM compte douze points d'avance sur la quatrième place et est en bonne voie pour décrocher une place en C1 la saison prochaine. Les Phocéens avancent à un bon rythme et veulent assurer leur ticket pour la plus prestigieuse compétition européenne le plus rapidement possible afin de commencer à préparer la saison prochaine. En conférence de presse, André Villas-Boas a confessé que l'objectif de l' était d'assurer la qualification pour la prochaine au plus vite.

"La première place ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre motivation, ce n'est pas notre objectif. Elle n'est disputée que par une seule équipe en , le PSG. Cela nous convient que Paris gagne tous les matches. Le vrai objectif c'est de faire 9 victoires pour être mathématiquement second. On veut faire neuf points sur les trois prochains matchs. Il faut continuer dans notre série pour assurer déjà mathématiquement le podium", a expliqué le Portugais.

"On a un bon écart avec les poursuivants au classement, mais ça peut aller vite. Il faut profiter de ce moment de confiance, on a fait de grandes choses jusqu'ici. On veut profiter de la confiance que nous avons, mais est une équipe qui nous a souvent posé des problèmes. Ils ont un bel effectif. Nous restons concentrés. Plus vite on arrive à cette série de six victoires pour être dans la moyenne pour assurer la troisième place, c'est notre objectif du vestiaire", a ajouté André Villas-Boas.

L'entraîneur de l'OM a fait le point sur l'état de santé de son groupe : "Nemanja Radonjic a été opéré. Aujourd'hui il a déjà fait un peu de vélo, on va le laisser en traitement à Belgrade avec son physio pendant 5 jours puis il va revenir ici. Florian Thauvin intensifie son travail. on reste sur début mars pour ses premières minutes. Dimitri Payet est à 100% pour le prochain match, tout comme Jordan Amavi qui a une petite contracture".

"Le club reste plus important que les prochaines saisons"

Le Portugais a encouragé Dario Benedetto, buteur face à Lille, à continuer sur sa lancée : "Je ne sais pas s'il sera plus décisif sur la dernière partie de saison. Bien évidemment, il y a beaucoup d'attente autour de ses buts. Je suis content pour lui. Il reste toujours un joueur très important pour l'équipe. Il a une vraie qualité et c'est une bonne association avec ses coéquipiers. Il doit profiter de ce moment de confiance. C'était un but important, contre un adversaire important. Maintenant il cherche à marquer un autre but au Vélodrome, parce que tout le monde est en attente de cela".

André Villas-Boas a évoqué la situation financière de l'OM et la saison prochaine : "On en parle beaucoup avec Andoni, mais on attend de savoir quel est l'intérêt du club pour la saison prochaine. je pense qu'on va faire cette réunion en mars. maintenant qu'on a créé cet écart qui nous donne cette sérénité, si on le maintient jusqu'à la trêve internationale, on pourra en parler à ce moment là. Ce n'est pas à moi de dire maintenant. C'est à Jacques-Henri Eyraud à la direction du club de savoir ce qui va se passer. mais eux aussi attendaient le moment juste pour commencer des conversations comme ça.

"On a un problème évident de vente. La punition contre est une alerte. On va voir ce qui se passe avec le TAS parce que ça peut tout changer aussi. Le club reste plus important que toutes les saisons prochaines. Le plus important pour nous est de savoir où on va dans le futur. Quand on a des joueurs qui nous intéressent, il faut commencer à les contacter, les démarcher... Voir qui on veut prolonger... Malheureusement, il faudra vendre des joueurs, donc on va voir ce qu'il va se passer durant le mercato. Le plus important pour nous c'est de savoir, d'entendre ce qu'il se passera la saison prochaine", a conclu l'entraîneur de l'OM.