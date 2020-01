OM - Villas-Boas contrarié, la colère monte contre Eyraud

«À Jacques-Henri de dire le pourquoi du comment de cette décision. C’est ta compétitivité sportive qui donne les possibilités, ce n’est pas en mettant un agent. C’est à Jacques-Henri d’expliquer. J’ai pris la décision avec surprise». Ces mots sont ceux d’André Villas-Boas, l’entraîneur de l’ , ce mercredi en conférence de presse.

Des mots lourds de sens adressés à son président, Jacques-Henri Eyraud, lequel a récemment engagé et intégré à l’organigramme du club Paul Aldridge, chargé de vendre les joueurs marseillais sur le marché anglais. Une décision assez surprenante aux yeux du technicien portugais, donc, mais également des fans marseillais.

Confiance et implication des joueurs, côte sur le marché, état d’esprit et forme actuel du vestiaire.... Bref c’est vraiment catastrophique comme sortie @jheyraud J’ai peur.

En effet, ces derniers ont très mal accueilli la conférence de presse «coup de pression» de Villas-Boas. Et ils n’en veulent pas du tout à AVB, mais bien à JHE ! La colère des supporters à l’encontre du président a beau avoir diminué au cours des dernières semaines grâce à la belle série de victoires, il suffit parfois d’une simple allumette pour rallumer un feu…

Inquiétante conf de presse de Villas Boas où on apprend que le club recrute dans son dos. Incorrigible

D’autres voix, comme celle du consultant de Canal+, Pierre Ménès, ont également pris avec stupéfaction cette initiative du président Eyraud : «Inquiétante conférence de presse de Villas-Boas où on apprend que le club recrute dans son dos. Incorrigible», a écrit le polémiste sur le réseau social Twitter.

Cette année l’OM va gagner la coupe de et va finir 2eme, Eyraud va pas prolonger Villas-Boas et l’année prochaine on finira 13eme avec René Girard sur le banc