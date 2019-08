OM, Villas Boas confiant pour garder Thauvin : "Je ne pense pas que Valence va mettre 50 millions d'euros"

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a balayé l'actualité du club phocéen avec le mercato en fil conducteur.

Meilleur joueur de l'OM la saison dernière, Florian Thauvin est la plus grande valeur marchande de l'effectif phocéen, et beaucoup d'équipes européennes l'ont suivi de près sans pour autant passer à l'action durant l'été. En conférence de presse, André Villas-Boas s'est montré rassurant concernant l'avenir de Florian Thauvin, malgré une possible offensive à venir de Valence qui va, selon toute vraisemblance, débloquer des fonds avec la vente de Rodrigo Moreno à l'Atletico Madrid pour 60 millions d'euros.

"Je pense que Florian Thauvin sera Marseillais au mois de septembre, car peu de clubs sont capables de payer la somme pour un joueur de cette dimension. Rodrigo va partir à l'Atletico Madrid, mais je ne pense pas que Valence dépensera 50 millions pour Florian Thauvin. Je suis tranquille. J'espère qu'il va bien récupérer. On l'attend avec impatience. On espère qu'il sera là pour Nice. Je suis sûr à 90% qu'il sera disponible. On verra, tout peut se passer sur le mercato, mais le marché anglais est déjà fermé", a analysé l'entraîneur de l' .

"Florian Thauvin est fondamental pour que nous atteignons nos objectif. Il a marqué seize buts l'an dernier et huit passes décisives, on a besoin de lui et qu'il revienne le plus vite possible dans l'équipe. Nous en avons besoin pour atteindre nos objectifs. Il ne faut pas qu'il parte. Evidemment, si il s'en va, avec l'argent que l'on va récupérer pour un joueur comme Florian, il faudra se pencher sur le mercato pour le remplacer. Mais je ne pense pas qu'il s'en aille", a ajouté l'ancien technicien du .

Benedetto ne débutera pas contre

L'entraîneur de l'OM a refroidi les ardeurs et ne voit pas Dario Benedetto en condition pour débuter face à Nantes : "Le problème de Benedetto, c'est qu'il n'a pas fait de préparation normale. On essaye donc de lui faire retrouver sa forme. Le déplacement du match de Nice nous laisse un peu plus de temps. Et après on aura la semaine internationale. J'étais en contact pour entraîner Boca il y a quelques mois, ça aurait été très spécial mais ce n'est pas arrivé. Je connais très bien l'équipe et Dario.

"C'est un joueur référencé, c'était un choix facile à faire pour nous. On prend un joueur complet. Un joueur qui sait tout faire, et surtout marquer des buts. Un joueur qui met les autres, comme Payet et Thauvin, les joueurs de côté, dans des situations pour marquer. Ce sont des choses que l'on va devoir attendre pour voir puisque Thauvin est blessé, et que Dario n'est pas encore en très bonne condition physique", a ajouté le Portugais.

Interrogé sur la possibilité de se renforcer, André Villas-Boas s'est de nouveau montré réaliste sur les faibles chances de voir une arrivée supplémentaire dans son effectif : "Changer de système ? Je ne pense pas. On doit chercher à exploiter le maximum de chacun des joueurs. On cherche des solutions, mais il ne faut pas toujours douter de tout. Notre mercato est peut-être fini, donc on doit trouver des solutions avec ces joueurs. Il y a eu beaucoup de changements de systèmes l'an passé, et ça n'a pas marché. Miranda ? Oui, il y a une possibilité, de toute façon, ce marché (des prêts) est le seul qui nous est accessible".