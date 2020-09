OM, Villas-Boas : "Alvaro n'est pas raciste, et l'OM représente la multiculturalité"

L'entraîneur de l'OM a pris la défense de son défenseur central, est longuement revenu sur la victoire contre le PSG mais ne veut pas s'emballer.

La victoire contre le de l' , dimanche soir, va laisser des traces chez les deux équipes. Si du côté des Phocéens, avoir mis fin à la série de matches sans victoire contre son rival historique est une bonne chose, ils seront privés de plusieurs joueurs suite à la fin de match houleuse pour affronter l'AS Saint-Etienne. Qui plus est, l'OM et ses joueurs doivent vivre avec l'affaire autour des éventuelles insultes racistes d'Alvaro Gonzalez envers Neymar. En conférence de presse, André Villas-Boas a défendu son défenseur central espagnol.

"Comme vous savez on soutient notre joueur, on est sûrs qu'Alvaro n'est pas raciste, et l'OM représente la multiculturalité. On va tous aider pour montrer la vérité, on n'a aucun doute sur ce que Alvaro a déjà dit. Neymar a lui-même souffert de fausses accusations contre lui, il sait l'impact que cela peut avoir, ce n'est pas correct. C'est un dossier sensible, mais les deux clubs vont aider à prouver la vérité. Moi je suis derrière mon joueur, je n'ai aucun doute. (...) Les menaces de mort sont vraies, on les a communiquées à la police, à elle de faire son travail. Ce sont les conséquences des accusations, j'espère que tout va s'arrêter très vite", a plaidé André Villas-Boas.

"Le PSG cherche à prouver certaines choses, mais pas d'autres. (...) La Ligue va avoir de la pression pour étudier tout cela. On verra s'il y a des influences. Est-ce que je redoute des sanctions? Déjà en premier lieu, je trouve que l'expulsion de Benedetto n'est pas justifiée, il aurait dû être là contre Saint-Etienne. On va faire appel du jaune de Pape Gueye. Les autres je ne sais pas. Amavi a essayé de calmer les choses et a été violemment agressé par Kurzawa... Une victoire qui dérange ? C'est comme ça. En tout cas ce que j'ai dit aux joueurs c'est qu'on a passé une barrière mentale en gagnant contre Paris, ça nous donnera de la force mentale pour la suite, et peut-être même pour le Trophée des champions s'il a lieu", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

"Difficile de se surpasser sans supporters"

Malgré le succès contre le PSG, André Villas-Boas refuse de s'emballer et s'attend à un match compliqué contre l'ASSE : "Je ne revois pas les ambitions à la hausse non. La L1 est très difficile, on finira pas perdre des points, c'est obligé. Après ça dépend aussi d'autres facteurs, comme la suspension d'Amavi par exemple. En tout cas on a plus d'options que l'an dernier avec l'effectif, c'est la grosse différence. L'ASSE ? On va avoir un stade vide, c'est difficile pour se surpasser. En plus ils sont dans une bonne période, ils ont trouvé un équilibre, ils jouent bien au ballon, Puel a fait du bon travail. Ce sera un match difficile."

L'absence de Benedetto ? Normalement on joue en 4-3-3, je pense qu'on va garder notre système, on a donc Marley (Aké) pour jouer devant, on a testé Thauvin, on a aussi Lopez, Payet... Je dois encore y réfléchir. On travaille toutes les semaines pour être prêts pour le prochain match, on ne vise pas de pics de forme à des moments particuliers, ce n'est pas notre manière de travailler. Je ne suis pas trop préoccupé par la charge de travail actuelle, ce sera différent quand la va commencer, notamment après les déplacements", a ajouté le technicien portugais.

André Villas-Boas a botté en touche concernant son avenir : "Je ne peux pas répondre à cette question après une seule victoire contre le PSG. Ce n'est pas le moment, et ça ne dépend pas que de moi. La première proposition de prolongation a été refusée de ma part, et je n'ai rien reçu depuis. Je dois continuer à gagner, notamment contre les gros. Et là on doit gagner contre Saint-Etienne, je me rappelle bien la lettre des supporters l'an dernier comme quoi battre l'ASSE est une obligation".