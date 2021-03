OM, Valbuena : "80% de l'effectif doit partir"

L'ancien meneur de jeu des Phocéens a allumé les joueurs de l'OM après la défaite en Coupe de France face au Canet-en-Roussillon.

"Honteux", "humiliation", les superlatifs pour qualifier la performance de l'Olympique de Marseille après la défaite en Coupe de France contre le Canet-en-Roussillon sont nombreux et ont été nombreux ce lundi dans la presse régionale. Les Phocéens se sont inclinés dimanche soir contre l'équipe de N2. Une défaite inquiétante qui marque la fin de l'intérim de Nasser Larguet. Un ancien de l'OM est inquiet et ce malgré la nomination de Jorge Sampaoli.

Au micro de RMC Sport, Mathieu Valbuena, ancien de l'OM, a passé un énorme coup de gueule après l'élimination en Coupe de France : "Monsieur McCourt qu'on n'a pas beaucoup entendu aurait dû prendre cette décision beaucoup plus vite. Ensuite, il nous fait un discours en nous disant qu'il veut faire la Ligue des champions et pourquoi pas la gagner. Les supporters de l'OM ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est pour se remettre dans la poche qu'il dit ça".

"80% de l’effectif doit partir. Il n'y a que quatre, cinq joueurs qui doivent rester. Aujourd’hui, il y a Pape Gueye, Álvaro González, le petit Boubacar Kamara et Steve Mandanda. Le reste, out. Il vaut mieux payer, pour ceux qui sont encore sous contrat, et t’en débarrasser. Il faut repartir sur d’autres choses. Si on veut du renouveau à Marseille, ça passe par du renouveau", a tout simplement ajouté l'ancien meneur de jeu de l'OM.

"Les joueurs ont perdu leur football"

Mathieu Valbuena est très inquiet après la performance de l'OM : "On a tous connu des péripéties dans un premier tour de Coupe de France. Je l'ai connu quand j'étais à l'Olympique de Marseille contre Carquefou et Andrézieux, je n'étais pas là, je n'étais pas sur la feuille de match. Mais c'est vrai que c'est plus dans le contenu. On peut être éliminé en Coupe de France en tombant sur un grand gardien, en dominant et en se faisant contrer. Mais j'ai l'impression que le Canet-en-Roussillon a dominé son sujet".

"La saison va être longue pour l’Olympique de Marseille. Même s’il y a un entraîneur qui arrive, les joueurs, ce sont toujours les mêmes. (…) Si tu ne connais pas le football et que tu regardes le match, tu avais l’impression que Canet-en-Roussillon, c’était les professionnels, et que Marseille, c’était les amateurs. (…) C’était honteux d’avoir produit un tel spectacle. J’ai l’impression que les joueurs ont perdu leur football. Parce qu’ils l'ont, l’envie. Mais techniquement, les choses simples, ils n’y arrivent plus", a conclu le joueur de l'Olympiakos.

Un avis partagé par Eric Di Meco, toujours au micro de RMC Sport : "Elle était déjà mal embarquée, cette saison, avec l’élimination en Ligue des champions. Et là, on a creusé encore un peu plus. En Coupe de France, on (les anciens footballeurs) est tous passés à la trappe sur un premier tour, face à une équipe beaucoup plus faible, sur un match au mois de janvier où il fait froid et où le terrain n’est pas bon. (…) Mais là, ce qui est terrible, c’est que tu es battu logiquement, par le jeu, et contre une équipe qui s’est arrêtée (de jouer) pendant plusieurs mois. Là, s’ils n’ont pas honte, c’est un autre problème".