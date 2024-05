OM, l’annonce fracassante de Pau Lopez sur son avenir

Le gardien de l’OM, Pau Lopez, a fait une annonce importante sur son avenir, vendredi.

L’Olympique de Marseille affronte Le Havre dimanche à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Pau Lopez était présent en conférence de presse ce vendredi à l’instar de son entraineur, Jean-Louis Gasset. Si ce dernier a profité de l’occasion pour annoncer la fin de sa carrière, le gardien espagnol de son côté, a fait une annonce énigmatique sur son avenir dans la cité phocéenne.

Les regrets de Pau Lopez sur la saison de l’OM

8e de Ligue 1 à une journée de la fin, l’Olympique de Marseille (47pts) n’a plus son destin en mains. Le club phocéen doit remporter son dernier match contre Le Havre dimanche et espérer une défaite de l’OL (7e, 50pts) afin de se donner une chance de jouer l’Europe la saison prochaine. Pourtant, l’OM avait eu l’occasion mercredi lors du match en retard de la 32e journée de se mettre en bonne posture mais le club s’est incliné face à Reims (1-0). Un énième raté qui explique pourquoi Pau Lopez pense que c’est la pire saison de l’OM depuis qu’il est dans la cité phocéenne.

Getty Images

« Je pensais qu'on allait faire une grande saison, même après le match de Brest (en février). On a passé Benfica, Villarreal, tout ça... Tout le monde avait l'espoir de faire quelque chose. Mais quand on a montré ce qu'on a montré contre l'Atalanta... J'avais l'impression qu'on pouvait faire quelque chose parce que je pense qu'on avait la meilleure équipe depuis que je suis là. Mais on a fait la pire saison », lance le gardien espagnol face aux médias.

Pau Lopez dubitatif sur son avenir à Marseille

La non qualification de l’OM pour l’Europe pourrait avoir de graves conséquences sur l’effectif. Plus tôt dans la journée, L’Equipe révélait que le club devrait réduire sa masse salariale de 30% dans ce cas. Une décision qui pourrait provoquer le départ de certains cadres dont Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Pau Lopez. Ce dernier est d’ailleurs conscient que l’OM pourrait décider de ne plus compter sur lui mais ne ferme pas la porte à la possibilité de rester une saison de plus.

« Je vais parler avec le président et mon agent, j'attendais que la saison se finisse. Je veux continuer ici. Mais il faut écouter le club après une saison comme ça. Il faut être honnête et assumer ce qu'on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu'il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider », confie Pau Lopez.