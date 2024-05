Deux joueurs de l’OM victimes d'une attaque à main armée

Après la non-qualification de l’OM en Coupe d’Europe, deux joueurs phocéens ont été victimes d’une attaque à main armée.

Alors qu’il a tant voulu se qualifier pour une Coupe d’Europe cette saison via la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a vu son rêve voué à l’échec. Puisque le club a terminé à la huitième place du championnat de France, non qualificative pour l’Europe. Après le dernier match de Ligue 1, dimanche, deux joueurs ont été victimes d’une attaque violente.

Onana et Moumbagna attaqués

L’Olympique de Marseille était en déplacement au Stade Océane, dimanche, pour le compte de la dernière journée de Ligue 1 de France. Les Marseillais se sont imposés (1-2) devant Le Havre AC. Mais c’est insuffisant pour les Phocéens de goûter l’Europe la saison prochaine. Une saison manquée qui a attiré la colère du président Pablo Longoria. Mais après ce duel, les deux Camerounais de l’Olympique de Marseille ont été victimes d’une attaque à main armée.

Getty

A en croire les informations rapportées par Europe 1, Jean Onana (milieu défensif) et Faris Moumbagna (avant-centre) ont été victimes d'une tentative de vol de leur véhicule dans la nuit du dimanche à ce lundi 20 mai 2024. Selon le média, les faits se sont produits dans les quartiers Sud de Marseille, peu avant 4 heures du matin. Les malfaiteurs n’ont pas réussi à leur voler leur voiture, mais ceux-ci ont fait usage d'au moins une arme à feu, précise le média. Plusieurs impacts de balles ont été retrouvés sur leur véhicule. Les deux victimes n'ont pas été blessées. Les auteurs de ce car-jacking ont pris la fuite.

Getty

Pour rappel, Faris Moumbagna a rejoint l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal contre un chèque de 8 millions d’euros en provenance du FK Bodø/Glimt (D1 Norvège). Quant à lui, Jean Onana a été prêté au club du Sud de la France par les géants turcs de Besiktas. Non éligible pour la Ligue Europa, Onana a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM pour un but. De son côté, Moumbagna a joué 20 matchs pour quatre buts et une passe décisive.