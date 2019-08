OM - Un maillot spécial pour les 120 ans du club

L'Olympique de Marseille va se produire avec un maillot spécial lors des prochains matches, pour commémorer les 120 ans du club.

Dans quatre jours, l' fête les 120 ans de sa création. Un évènement important et que le club phocéen a choisi de célébrer comme il se doit et en y mettant les moyens. Et une initiative à laquelle s'est associé l'équipementier du club.

Ainsi, pour la prochaine rencontre à domicile, programmée le 1er septembre face à l'AS Saint-Etienne (4e journée), les Phocéens arboreront une tunique spéciale. Les couleurs ne changeront pas, en revanche au milieu du maillot on retrouvera une croix bleu ciel. Celle qui représente la croix d'azur, celle que l'on retrouve sur les armoiries de la ville de Marseille.

Cette tunique, qui est officiellement le quatrième maillot du club cette saison, avait déjà été présentée par le club à la fin du mois de juin dernier.

Ce n'est pas la première fois que cette croix est utilisée par le club. Ça avait déjà été le cas notamment en 2000/01, entre 2004 et 2006 et lors de l'exercice 2016/17. Mais c'était avec l'ancien fournisseur du club, la marque à trois bandes.

À noter que pour ce 120e anniversaire, de nombreuses légendes du club sont attendues au Vélodrome. Elles devraient être honorées. Et sur les différents réseaux sociaux de l'OM, les fans sont déjà invités à élire leur onze historique.