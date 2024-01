OM, un joueur tourne dos à l'équipe nationale

Un joueur de l’OM a refusé la convocation en équipe nationale pour rester à Marseille.

Le mois de janvier sera un peu pénible pour plusieurs clubs français. Ces derniers vont devoir faire sans de nombreux joueurs, convoqués dans leurs sélections respectives pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février) et la Coupe d’Asie (12 janvier au 10 février). A l’instar donc des autres équipes, l’OM va également perdre plusieurs de ses internationaux. Par contre, le club phocéen pourra compter sur l’un d’entre eux, qui a refusé la sélection pour se concentrer sur l’OM.

L’OM décimé par la CAN

Chancel Mbemba, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Simon Ngapandouetnbu et François Mughe sont entre autres les joueurs que l’OM devrait perdre pendant un mois. Ces derniers sont tous convoqués par leurs pays pour disputer la CAN. Ces absences vont créer un énorme vide dans l’effectif marseillais qui a plutôt besoin de tous ses joueurs pour aborder la deuxième partie de saison. Toutefois, l’un des joueurs convoqués aurait décidé de rester à Marseille et de tourner dos à l’équipe nationale.

Un international camerounais refuse la sélection

Convoqué avec le Cameroun, François Mughe ne rejoindra pas les Lions Indomptables pour la CAN Côte d’Ivoire 2023. A en croire les informations du média indépendant, La Tanière 237, l’international camerounais souhaite privilégier l’OM au détriment du Cameroun. Selon le média, l’attaquant de 19 ans a refusé de participer à la CAN parce que l’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, lui ‘’aurait promis’’ du temps de jeu s’il renonçait à la compétition.

Peu utilisé cette saison (7 matchs dont 2 titularisations), le Camerounais pourrait profiter de l’absences des Sénégalais, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr, convoqués avec le Sénégal, pour gagner la confiance de Gattuso. Il faut souligner toutefois, que la décision de François Mughe, pourrait avoir un énorme impact sur sa carrière internationale.