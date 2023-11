OM : Un autre Gabonais pour déloger Aubameyang

En manque de réussite depuis son arrivée à l’OM, Pierre-Emérick Aubameyang pourrait perdre sa place au profit d’un compatriote.

L’Olympique de Marseille connait des débuts poussifs en Ligue 1 cette saison. L’une des principales causes de cette méforme du club phocéen (12e, 14pts), est l’inefficacité de son attaque et en première ligne, Pierre-Emérick Aubameyang. Le Gabonais (1 but en Ligue 1) ne répond toujours pas présent et est sous le feu des critiques. Face à cette sécheresse de buts de son attaque, Pablo Longoria pense à se renforcer en attaque et aurait coché le nom d’un autre Gabonais.

L’OM sur la piste de Denis Bouanga

Selon les informations révélées par Le 10 Sport, le président de l’OM serait sur la piste de Denis Bouanga. L’international gabonais, actuellement en Major League Soccer, marche sur l’eau dans le championnat américain. Dénis Bouanga cette saison, c’est 23 buts avec Los Angeles FC. Ce qui fait de lui, le meilleur buteur de la MLS. Denis Bouanga en est d’ailleurs à 38 matchs et 10 passes décisives en 30 matchs sur l’année civile. En manque d’une attaque prolifique, Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille pourront compter sur l’ancien ailier de l’AS Saint-Etienne pour porter le club dans la deuxième partie de saison. Le Gabonais pourrait envoyer définitivement son capitaine en sélection, Pierre-Emérick Aubameyang sur le banc.

L'article continue ci-dessous

Un duo Bouanga – Aubameyang en vue ?

Très en forme cette saison, Denis Bouanga attisent naturellement les convoitises sur le marché. Hormis l’Olympique de Marseille, le Gabonais est également suivi par Al Hilal en Arabie Saoudite et les Tigres UANL au Mexique. Le club saoudien se serait déjà renseigné sur le joueur, évalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt. Reste à savoir si Bouanga serait intéressé par une venue à l’OM où il pourrait d’ailleurs être associé à Pierre-Emérick Aubameyang.