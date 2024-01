OM, un ancien cadre veut revenir

Un ancien cadre de l'OM pourrait faire son retour au club cet hiver.

Le mercato de l'OM est toujours Aussi agité comme depuis quelques jours. Le club marseillais, après avoir bouclé l'arrivée de plusieurs dossiers cet hiver, continue de chercher d'autres renforts sur le marché. Et sur la shortlist de l'Olympique de Marseille, figure un ancien du club qui verrait d'un bon œil un retour à Marseille cet hiver.

L'OM s'active toujours sur le marché

Le mercato de l'Olympique de Marseille est loin d'être terminé. Le club phocéen, décimé par le départ de plusieurs de ses joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations en plus des blessures, était dans l'obligation de se renforcer cet hiver. Et avec les indemnités du transfert de Renan Lodi à Al Hilal (22 millions d'euros), ont aidé le club à avancer sur plusieurs dossiers. Ainsi, l'OM a pu boucler les arrivées des joueurs comme Jean Onana, Ulisses Garcia ou encore Faris Moumbagna. Mais l'OM n'est pas encore satisfait de son mercato et pourrait même enregistrer le retour d'un ancien cadre.

Nuno Tavares de retour à l'OM cet hiver ?

L'Olympique de Marseille a recruté Ulisses Garcia pour pallier le départ de Renan Lodi. Mais l'international suisse ne devrait pas être le titulaire sur le flanc gauche de la défense marseillaise. Ainsi, l'OM cible toujours d'autres joueurs à l'instar de Quentin Merlin (Nantes), Angeliño (Galatasaray) ou encore, Nuno Tavares (Nottingham Forest) pour le poste d'arrière gauche. Le dernier cité justement, connait bien la maison phocéenne pour y avoir évolué la saison dernière avec 39 matchs disputés toutes compétitions confondues dont 30 titularisations. Selon les informations de RMC Sport, le Portugais aimerait également faire son retour dans la cité phocéenne. Toutefois, Nuno Tavares ne serait pas là priorité de l'OM qui pourrait quand même l'enrôler à nouveau en prêt en cas d'échec sur les autres dossiers.