OM, Tudor ne doute pas de ses méthodes

Malgré l’entame catastrophique réalisée en Ligue des Champions, Igor Tudor reste certain de détenir la clé pour faire briller l’OM.

Bien que performant en championnat, avec seulement deux points abandonnés en sept journées disputées, l’OM affiche un visage inquiétant en Ligue des Champions. Comme lors des précédentes participations, l’équipe phocéenne frise le ridicule avec deux revers essuyés en autant de matches. Dont celui concédé à domicile face à Francfort mardi dernier (0-1).

« Les défaites, cela fait partie du jeu »

Avec cette contre-performance, Igor Tudor se retrouve de nouveau contesté. Ses choix tactiques font débat, de même que son coaching au cours des matches. L’entraineur marseillais reste certain d’être sur la bonne voie, et met en évidence les circonstances défavorables qu’a traversées son équipe. "L'équipe est sereine et positive, les défaites cela fait partie du jeu. On doit être parfait en Ligue des Champions et on a eu des problèmes d'effectif en défense. On est concentré sur Rennes."

Parmi les reproches qui sont faits au successeur de Jorge Sampaoli c’est de produire un jeu trop rugueux et en privilégiant trop la défense à l’attaque. Un peu comme on le fait en Italie, le pays où il exerçait précédemment. "Je ne suis pas italien, je suis croate. Il n'y pas forcément un football par nationalité, on aime mettre les gens dans des cases, s’est-il défendu. Chaque entraineur a son jeu, sa vision. Je veux un mix entre la structure, la rigueur et la liberté offensive."

Tudor croit en ce qu’il fait

L’ancien coach de Héllas Vérone a ensuite indiqué que ce qui le préoccupe le plus c’est le respect de sa fonction. Tant qu’il a les pouvoirs que sa responsabilité requiert, il est certain de pouvoir remplir ses objectifs. "On peut piocher dans ce que font les entraineurs. J’ai 45 ans, je peux avoir différentes casquettes. Je crois vraiment à la hiérarchie, chacun doit faire son travail. Cela peut parfois créer des tensions mais je crois en ce que je fais."

La prochaine sortie de l’OM ça sera dimanche contre le Stade Rennais à domicile. Un sacré test pour les Phocéens. S’ils l’emportent, ils seront leaders provisoires de la Ligue 1 pendant au moins quelques heures.