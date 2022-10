OM-Sporting CP (4-1) : L'OM tient enfin sa première victoire à l'issue d'un match complètement fou

L'OM a battu le Sporting CP 4-1 et remporte son premier match de la saison en Ligue des champions.

Après deux défaites lors des deux premières journées de la Ligue des champions, l'OM tient enfin sa première victoire et garde ses chances dans la course pour les huitièmes de finale.

Une victoire acquise sur le score de 3 buts à 1 face au Sporting CP à l'issue d'un match et surtout d'une première mi-temps complètement folle.

Un match retardé deux fois…

Joué à huis-clos, cette rencontre a d'abord été retardée de plusieurs minutes, le bus du Sporting étant pris dans les embouteillages. Le coup d'envoi a donc été donné à 19h03 au lieu de 18h45.

POURQUOI LE MATCH OM-SPORTING A ÉTÉ RETARDÉ ?

Et au bout de seulement 51 secondes de jeu, l'OM encaissait un but de Trincão qui enroulait joliment sa frappe.

Groggy, l'OM était même à deux doigts de concéder un deuxième but mais Pau Lopez effectuait une parade salvatrice face à Gonçalves.

La soirée cauchemardesque d'Adan

Après avoir laissé passer l'orage, l'OM égalisait sur un but gag. Adan tardait à dégager et se faisait contrer par Alexis Sanchez, auteur d'un but plein d'opportunisme (13e).

Sans doute perturber par son erreur, Adan se trouait une nouvelle fous trois minute plus tard. Un centre de Clauss trouvait la tête d'Harit et filait au fond des filets, Adan étant très mal placé.

Le calvaire d'Adan n'était pas terminé pour autant puisqu'il se faisait expulser à la 23e minute en arrêtant le ballon de la main en dehors de sa surface (23e).

L'OM a soigné sa différence de buts

Son remplaçant, l'Uruguayen Franco Israel, était malheureusement lui aussi maladroit. Sur un corner, il manquait complètement sa sortie et Balerdi en profitait pour placer une tête victorieuse.

3-1 à la 28e minute, l'OM était euphorique. La fin de la première mi-temps était marquée par une bagarre et Veretout et Esgaio était averti (41e).

La deuxième mi-temps était beaucoup plus calme et l'OM gérait tranquillement son avance. En fin de match, Chancel Mbemba ajoutait un quatrième but et clôturait la marque (84e).

L'OM reste en vie dans son groupe

Grâce à cette victoire, l'OM remporte sa première de la saison en Ligue des champions et reprend espoir dans son groupe. Les Olympiens comptent 3 points et reviennent à trois longueurs du Sporting.

Francfort et Tottenham, qui s'affrontent à 21h00, possèdent eux aussi 3 points.