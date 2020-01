OM - Sarr : "Ce match peut être un tournant de la saison"

Le latéral olympien s'est exprimé sur le déplacement à Bordeaux, toujours particulier pour des Marseillais incapables de s'y imposer depuis 1977.

Dimanche à , les hommes d'André Villas-Boas auront une nouvelle opportunité de mettre fin à plus de 40 ans de disette en terre girondine. Un déplacement dont les Olympiens ne sont en effet plus revenus avec les trois points depuis 1977.

"Oui, on l'a évoqué mais on n'en fait pas une fixation. Ce n'est pas le sujet de conversation de tout le temps. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné là-bas, ce sera encore plus beau si on gagne dimanche", a assuré Bouna Sarr ce vendredi en conférence de presse, deux jours après son magnifique but en contre (3-1).

"J'ai reçu énormément de messages, oui. C'est plaisant ça fait plaisir d'avoir marqué ce but. Mais je me suis replongé assez vite sur le match de dimanche. C'est important, c'est peut-être un tournant de la saison. On a à coeur d'aller faire un résultat. On en est capables."

"On a un statut à faire valoir"

Après Bordeaux, les coéquipiers de Steve Mandanda enchaîneront plusieurs déplacements de haut vol : Saint-Étienne, en coupe et , entrecoupés de la réception de en championnat.

"Physiquement, ce ne sera pas facile, a poursuivi Sarr. Mais je ne doute pas du tout, je suis plutôt confiant. On doit être confiants, on a montré de très belles choses, on a un statut à faire valoir. On est attendus, mais il ne faut pas douter. On est capables de faire une très bonne série, à nous de nous en donner les moyens."