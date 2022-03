OM : Sampaoli s’agace face aux questions sur Alvaro

Alors qu’il y a quelques mois il faisait encore partie des tauliers de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez est désormais persona non grata au sein du club phocéen. Ces jours du côté de la Commanderie seraient désormais comptés.

Placardisé par Jorge Sampaoli, le défenseur espagnol a choisi durant la trêve internationale de rentrer dans son pays et y rester. Il ne se voit plus porter la tunique phocéenne. Une décision qui arrangerait finalement bien la direction du club.

Selon les derniers échos qui circulent du côté de Marseille, les responsables du club ont accepté de rompre le contrat d’Alvaro Gonzalez. Les négociations seraient actuellement en cours pour voir comment ce divorce peut se produire sans qu’il n’y ait de suite judiciaire.

Sampaoli ne veut plus parler d’Alvaro

Ce jeudi, lors du point-presse précédant le match contre l’ASSE, Sampaoli a eu à s’exprimer à propos de son joueur. Il n’a pas été très explicite. « Alvaro, il y a un accord avec le club pour qu’il aille en Espagne. La situation n’est pas très claire », a-t-il confié.

Après que d’autres sujets aient été abordés, on l’a de nouveau relancé concernant l’ex-joueur de Villarreal. Il a alors perdu patience et a lâché à l’assistance : « J’ai déjà répondu pour Alvaro. C’est dommage de gâcher des questions pour ça alors qu’il y a le match de l’ASSE et qu’il y a d’autres choses à évoquer ». Le débat est donc clos. Pour l’instant, du moins.