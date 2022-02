OM : Sampaoli préfère Payet à Milik en 9

Décidément, le débat concernant l’occupant de la pointe à l’OM n’est pas prêt de s’éteindre. Alors qu’on croyait Arkadiusz Milik avoir mis tout le monde d’accord en claquant six buts en quatre rencontres, il semblerait que ses deux dernières sorties stériles ont amené l’entraineur à réetudier la question.

En conférence de presse ce samedi, avant le match contre Troyes, Jorge Sampaoli a fait savoir que c’est Dimitri Payet qui incarne la meilleure solution à ce poste important. "Quand je choisis mon 11, je recherche l'aspect collectif, pas les statistiques de chacun. Je pense que le meilleur poste de Payet c'est numéro 9. Avec Milik on a un bon finisseur sur le terrain, mais ce n'est pas un assemblage de pions", a-t-il déclaré.

L’entraineur argentin a poursuivi en affirmant que tout compte dans sa réflexion lorsqu’il décide des joueurs à aligner : « Avant de faire la composition, il faut voir le comportement des joueurs sur le terrain, leurs manières de se placer après la perte de balle, il faut regarder les supériorités numériques dynamiques. »

L'article continue ci-dessous

Sampaoli essaye d’être « le plus honnête possible »

Sampaoli est contesté pour ce choix, y compris par les supporters de l’OM. Certains ne comprennent pas qu’un joueur de la trempe de Milik puisse rester sur le banc. L’entraineur vainqueur de la Copa America n’est cependant pas perturbé par ce qui se dit à l’extérieur. Il reconnait que c’est le jeu et qu’il faut l’accepter. "Je sais qu'après une défaite, on se posera des questions sur mes choix. Je sais que je ne peux pas êtred'accord avec tout le monde, mais j'essaye d'être le plus honnête possible », a-t-il lâché.

Enfin, tout en assumant ses responsabilités dans les échecs essuyés, Sampaoli espère qu’il n’y aura pas de contre-performances et que son équipe va retrouver un visage compétitif, a fortiori à domicile. "Il y a une obligation de gagner au Vélodrome, des fois l'équipe perd un peu la tête à domicile. Notre public mérite que l'OM gagne, l'adversaire joue différemment devant son public aussi (...) Il va falloir être meilleur dans le sprint final", a-t-il conclu.