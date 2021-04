OM - Sampaoli : "On retrouve le Payet qu'on a connu sous ce maillot"

L'entraîneur olympien s'est félicité de la victoire de son équipe à Reims, dans le sillage d'un Dimitri Payet auteur d'un doublé et d'une passe dé.

Un doublé entre-coupé d'un centre désivif pour Milik. Dimitri Payet a porté l'Olympique de Marseille vers la victoire vendredi à Reims après l'ouverture du score de Mbuku pour les Champenois.

"C'était un match important, dans un stade où il est toujours difficile de gagner. Reims était invaincu à domicile en Ligue 1 depuis octobre (depuis le 22 novembre contre Nîmes en réalité) et nous on avait besoin de gagner pour poursuivre notre belle série", s'est félicité Jorge Sampaoli au coup de sifflet final.

"Pour moi, c'était un honneur de venir ici, dans un lieu chargé d'histoire qui a vu passer tant de grands joueurs. On essaie de retrouver l'identité de l'équipe, de retrouver le respect pour le maillot de l'OM qui est si important, c'est ça la clé du grand changement de comportement de l'équipe depuis que je suis arrivé."

Une victoire qui permet aux Olympiens de chiper provisoirement la cinquième place du classement à Lens, alors que les Artésiens ont un calendrier des plus corsés d'ici la fin de saison. De bon augure dans la course à l'Europe, donc.

"C'était un grand match face à une belle équipe et maintenant il faut penser à continuer ainsi. Ça va être difficile de garder le même pourcentage de points, mais on travaille tous les jours pour trouver une identité collective", a poursuivi le coach argentin avant de saluer la prestation de son meilleur joueur sur la pelouse.

"On retrouve un peu le Payet qu'on a toujours connu sous ce maillot. Il a une grande responsabilité et il doit être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Il est heureux sur le terrain, il joue avec plus d'intensité, plus de vitesse. Il faut qu'il profite de ce moment et qu'il continue de progresser en s'appuyant sur ses qualités."

Le principal intéressé s'est lui aussi exprimé au micro de Canal Plus Sport après la rencontre : "J'ai été efficace on va dire, c'est ce qu'on me demande à mon poste. Que ce soit dans le jeu ou devant le but, c'est bien pour moi et toute l'équipe", a-t-il lâché.

"La cinquième place ? Bien sûr que c'est important. Pour exister, il faut faire la Coupe d'Europe tous les ans et aller le plus loin possible. On voit qu'en Ligue Europa, après la phase de groupe, il ne reste que de gros clubs. Lens, Rennes et Montpellier sont de belles équipes mais il faut gagner des matches."

Prochain étape pour l'OM : vendredi au Vélodrome contre Strasbourg pour prolonger cette série positive. Il restera ensuite trois journées pour terminer le championnat : Saint-Etienne, Angers et Metz.