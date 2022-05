OM : Sampaoli livre ses attentes pour la saison prochaine

La saison 2021/2022 n’est pas encore terminée, mais Jorge Sampaoli se projette dès maintenant sur la suivante. Le technicien argentin prévient dès maintenant qu’il faudra faire des efforts sur le marché des transferts pour continuer la progression. A condition bien évidemment d’accéder à la Ligue des Champions.

Sampaoli déterminé à accrocher la C1

L’OM est deuxième du championnat, mais il n’est pas encore assuré de l’être au terme de l’exercice. Et son coach admet qu’il est vital d’accéder à cette prestigieuse compétition. "On veut finir deuxième, pas seulement pour la Ligue des Champions, mais pour être récompensé de tout ce qu'on a ce qu'on a fait cette saison. Moi-même j'en serai très content. Le groupe a perdu une bataille, pas la guerre", a-t-il déclaré ce vendredi, en faisant notamment référence aux échecs récents essuyés contre Lyon en championnat et face à Feyenoord en C4.

"Il faudra bien identifier les besoins pour la saison prochaine, mais cela va dépendre de notre fin de saison. C'est différent si on est en Ligue des Champions ou en Europa League", a poursuivi le technicien argentin.

L’avenir de Sampaoli entre les mains de McCourt

Quand on lui a été demandé d’en dire plus sur les ambitions que pourrait avoir l’OM en 2022/2023, sa réponse a été la suivante : « Quelle va être l'ambition du club ? Où veut aller l'OM à l'avenir ? Dans quel type d'eau on veut naviguer ? Il y a plusieurs aspects, sportifs et économiques, donc on va voir si ça coïncide entre tout le monde ».

Sampaoli est sous contrat avec Marseille et la tendance serait de le voir poursuivre dans sa mission pendant au moins une année de plus. L’intéressé ne s’y oppose pas, mais il veut également que certaines choses soient tirées au clair. "Chacun va évaluer les situations, un bilan final va être dressé par le staff, mais aussi par les dirigeants, et à partir de là, il y aura la décision prise par le propriétaire, savoir où il veut aller. On verra si c'est concordant entre tout le monde, car chacun a son avis. Si on arrive à se mettre d'accord, on sera sur le bon chemin, sinon ça sera compliqué."