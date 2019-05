OM - Rudi Garcia : "Ne pas être européen est un échec, c'est évident"

En conférence de presse, Rudi Garcia est revenu sur l'analyse de la défaite face à l'OL mais a balayé toutes les questions relatives à l'avenir.

Quel est le sentiment qui domine ce soir, la déception ?

Déception, le mot est faible. On fera attention de ne pas en dire trop ce soir sous le coup de la frustration et de l'énervement. On va féliciter les Lyonnais. Pour nous le tournant du match c'est l'expulsion de Caleta-Car. On a très bien attaqué la deuxième période et pendant 20 minutes on a eu un temps fort pour égaliser mais on ne l'a pas fait. Ensuite à 10 c'est devenu très compliqué.

La seconde période a pourtant été meilleure que la première, non ?

Oui je les ai trouvés trop timorés en première période donc je leur ai dit de se lâcher. Ça a été mieux avec l'entrée de Flo Thauvin mais il ne pouvait pas débuter. Il ne voulait pas débuter parce qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. On savait qu'on pourrait compter sur lui en cours de match même si on a dû le faire entrer plus tôt que prévu.

Comment réagissez-vous à la colère des virages ?

On est mécontent soi-même évidemment. On voulait gagner le match, on a pris un but.. je préfère garder l'adjectif que j'ai en tête pour moi sur le premier but. La première période était équilibrée. On a essayé de revenir avec plus d'envie en seconde période mais on a aussi manqué de réussite. Après, même à 10 je pense qu'on peut faire mieux que ce q'on a fait J'avais dit que je n'en dirai pas plus donc je vais m'arrêter là.

L'Europe s'échappe définitivement ce soir, quelle est votre réaction ?

Ce soir on est sûr de ne pas être européen et c'est un échec, c'est évident. Mais ce soir je ne veux parler que du match, on fera les bilans à froid.

Y-a-t-il un moment où nous pourrons nous retrouver pour aboder l'avenir ?

Il reste un avant toulouse et un avant donc on va se revoir.

À quoi serviront ces deux matches jusqu'à la fin de la saison pour vous ?

Je ne vais pas répondre à cette question, merci. Au revoir.