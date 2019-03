OM, Rudi Garcia : "Il faut qu'il y ait la concurrence et de l'émulation"

Rudi Garcia, le coach de l'OM, a justifié son choix de laisser plusieurs joueurs cadres sur le banc, au coup d'envoi du match contre l'ASSE.

Comment analysez-vous cette victoire, à la fois dans le contenu et par rapport aux choix forts sur la composition ?

Je ne sais pas si ce sont des choix très forts mais il y a une équipe qui a joué, on a fait le résultat à 11 et à 14. On a très bien entamé le match et puis on a fait une première période très aboutie. On a peut être un peu trop reculé en seconde mais on n’a pas concédé grand chose. On aurait pu marquer au moins un but de plus mais on va se contenter de ce 2-0 mérité.

Vous revenez à 5 points de Lyon, cette troisième place est bien l‘objectif ?

On est encore à 5 points de Lyon puisqu’on l’était déjà avant. Comme ils avaient gagné avant nous il était très important de ne pas perdre de points ce soir. On voulait aussi récupérer cette 4e place. On va continuer à faire ce qu’on fait ces derniers temps, on va s’occuper du match de Nice et le reste ne nous intéresse pas. On est sur 13 points sur 15 et c’est très bien. On sait que si on veut revenir sur nos adversaires il faut gagner des matches, enclencher une série positive.

Est-ce que cela va être difficile pour certains qui étaient sur le banc ce soir de revenir dans l’équipe ?

J’avais un beau banc de touche si c’est ce que vous voulez dire. Mais ça ne va être difficile pour personne, il faut qu’il y ait de la concurrence, de l’émulation et que certains poussent pour que je les mette dans l’équipe pendant que d’autres poussent pour ne pas en sortir.

Comment réagissent les cadres à cette mise à l’écart ?

J’espère bien qu’ils ne sont pas contents, c’est ce qu’ils me montrent à l’entraînement par le travail. À eux de pousser la porte de l’équipe. En tout cas ils n’ont pas perdu 1% de leur importance dans le groupe. Ils sont tous très très importants et ils gardent la légitimité pour intervenir. Ils poussent, encouragent et tirent vers le haut à l’entraînement, d’autres élèvent le niveau en compétition et c’est intéressant.

Un mot sur Mario Balotelli qui a marqué un beau but et qui a fait une célébration un peu spéciale…

Je n’ai rien à dire sur la célébration. Mario a mis un but difficile à mettre. Physiquement il est très fort, très adroit, même s’il venait de rater une occasion plutôt facile. C’est la force des grands buteurs de ne pas douter.

Propos recueillis par Julien Quelen au Vélodrome