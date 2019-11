OM, Rongier : "Le transfert à l'OM, c'était un sketch"

Valentin Rongier est revenu sur les circonstances de son transfert rocambolesque à l'Olympique de Marseille conclu après la fermeture du mercato.

Valentin Rongier vit un rêve éveillé à l'OM. Pourtant, la recrue estivale était proche de ne pas signer. En effet, le milieu de terrain, recruté pour 13 millions d'euros, a vu son transfert être avorté en toute fin de mercato à cause d'un désaccord entre les deux clubs, avant finalement de pouvoir s'engager avec l' , quelques jours plus tard. Dans un entretien accordé à Canal +, Valentin Rongier avait déjà évoqué son arrivée à l'OM.

"Si à un moment j’ai douté de mon arrivée à l’OM ? Oui quand je suis arrivé ici et que j’ai vu la tournure que ce transfert prenait, je me suis posé des questions et me suis dit : 'Tu vas rentrer à et repartir comme avant'. Si l’attente était interminable ? Oui, en plus j’étais dans une situation délicate étant donné que j’étais sur Marseille et que j’attendais que les deux parties trouvent un accord. Je ne pouvais rien faire moi. J’ai passé la visite médicale en attendant et en me disant qu’un accord allait être trouvé, et puis au final l’attente était encore plus longue", avait indiqué Valentin Rongier.

"J'ai abandonné certaines primes"

Un sujet sur lequel le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille risque d'être souvent sollicité dans les prochains mois. Et l'ancien milieu du FC Nantes, dont la volonté était de rejoindre l'OM dès le début du mercato estival, en a remis une couche sur les conditions particulières de son transfert. Dans un entretien accordé à So Foot, Valentin Rongier est revenu sur son arrivée rocambolesque à l'Olympique de Marseille cet été.

"Vers midi (le 31 août, ndlr), c’est la délivrance. On n’avait pas dormi, on était sur les nerfs, et avec mon père on se prend dans les bras. On débarque donc à la Commanderie, contents, et là, tu vois la tête des gens... Ils tiraient une de ces tronches... On me lâche : 'Kita a changé l’offre qu’il voulait...' C’est reparti pour un tour. De 15h30 à 23 heures on est là, dans un bureau, à attendre la fin des négos. C’était un sketch ! J’ai fait les efforts financiers, j’ai abandonné certaines primes pour permettre à l’OM d’avoir une meilleure trésorerie, et pourtant dans ma tête, je me prépare à rentrer à Nantes", a expliqué l'ancien du FC Nantes.

Finalement, tout est bien qui finit bien puisque Valentin Rongier a obtenu "gain de cause" en signant à l'Olympique de Marseille. Même si les Phocéens ont pour cela dû utiliser leur joker médical puisque les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord avant la clôture du mercato estival et ont finalisé cette transaction une fois la fenêtre fermée. Nul doute que Valentin Rongier n'oubliera pas de sitôt sa signature à l'OM.