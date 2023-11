OM : Rolland Courbis détruit ce trio de Marseillais

L’Olympique de Marseille a enchaîné une contreperformance, samedi lors de la 13e journée de Ligue 1 contre le RC Strasbourg.

Samedi, l’Olympique de Marseille était en déplacement à La Meinau pour défier le Racing Club de Strasbourg dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1 de France. Mais les Phocéens ont une nouvelle fois livré une copie non satisfaisante.

Marseille en difficulté en championnat

En championnat de France, l’Olympique de Marseille est en grande difficulté. Alors que la formation phocéenne pensait avoir comblé le vide laissé par le départ de Marcelino avec le recrutement de Gennaro Gattuso, ce n’est pas encore le cas, vu les résultats en Ligue 1. Les Phocéens sont à la douzième place du classement avec 14 unités au compteur.

Depuis le 08 octobre que l’Olympique de Marseille a battu Le Havre AC (3-0), le club du Sud de la France n’a plus jamais réussi à remporter une victoire en championnat de France. Battu par le RC Lens (1-0) avant la pause marquée par la trêve internationale de novembre, l’OM, qui était attendu pour se relancer, venait livrer une copie critique le weekend. Face au Racing Club de Strasbourg, le club marseillais n’a pu faire qu’un match nul (1-1) dans le cadre de la treizième journée.

Getty

Rolland Courbis critique ce trio de l’OM

Ancien coach de l’Olympique de Marseille (juin 1997 – novembre 1999), Rolland Courbis n’est pas satisfait des performances de l’OM en Ligue 1 cette saison. Dans l’After Foot sur RMC Sport, le technicien français critique la nouvelle contreperformance des Phocéens contre les Strasbourgeois (1-1), samedi. Il dézingue un trio de la formation olympienne.

Getty Images

« Les trois défenseurs centraux, on a déjà vu pire, les latéraux, ça va, le milieu de terrain OK, Harit ça passe après le trio qui a démarré le match contre Strasbourg, si tu me demandes de lui donner une note, par politesse je ne te la donne même pas. Il faut qu’ils sachent qu’on est en Ligue 1, qu’on n’est en plus à l’Olympique de Marseille et que troisièmement on a l’objectif de terminer dans les trois premiers. Mais avec ce trio-là ? Jamais tu ne peux y arriver, ce n’est pas possible ! Des conneries, tout le monde en fait des erreurs sur le recrutement aussi, mais encore faut-il les rattraper. Au mercato d’hiver il faut au minimum deux renforts », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport.