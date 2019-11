OM, retour différé pour Florian Thauvin ?

Le milieu offensif marseillais ne serait pas sûr de pouvoir reprendre la compétition à la mi-janvier.

Opéré du genou en septembre dernier, Florian Thauvin continue en ce moment sa rééducation, mais il ne connaitrait toujours pas la date exacte de son retour à la compétition. Selon L’Equipe, le délai fixé, à savoir un come-back sur les terrains à la mi-janvier, pourrait se révéler être trop court.

L’ailier marseillais ne porte plus de béquilles, et il lui arrive même pas de se déplacer, comme ce fut le cas lors du duel des Olympiques contre Lyon avant la trêve internationale. Néanmoins, il est toujours soumis à un suivi et un kiné se rend chez lui quotidiennement pour lui permettre de respecter le protocole. Si une reprise de la course est prévue dans 2 à 3 semaines, l’ancien Bastiais ignore quand il pourra s’entrainer de nouveau avec ses coéquipiers.

Thauvin veut rejouer dès décembre

André Villas-Boas, le coach marseillais, espère pouvoir compter sur son ailier international début janvier, juste après la trêve hivernale. Un programme de reprise devrait alors être concocté à celui dont le dernier match remonte au 1er septembre dernier contre l’ASSE. Toutefois, la nature de la blessure nécessite beaucoup de précaution et surtout de la prudence de la part de l’intéressé. Un problème au cartilage diffère d’un souci de ligament et le joueur blessé ne doit en aucun cas précipiter son retour sous peine d’une rechute.

Thauvin n’ignore certainement pas toutes ces recommandations. Mais, en tant que compétiteur, il a probablement des fourmis dans les jambes et a hâte de rejouer. Il aurait même confié à son entourage qu’il se voit reprendre dès le mois de décembre. L’objectif qu’il se fixe personnellement c’est de retrouver la pleine possession de ses moyens avant le mois de mars prochain, celui qui verra Didier Deschamps sa dernière liste des convoqués avant l’Euro