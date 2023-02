OM-PSG sera historique : retenez bien ce chiffre !

Tous les regards seront braqués sur le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, dimanche (20h45).

Deux rivaux qui se reniflent depuis des décennies. Le son de la revanche qui planera dans l'air. Et une photographie venant renforcer l'attractivité de l'affiche, qui opposera tout simplement les deux meilleures équipes françaises de Ligue 1 cette saison : pas de doute, le Classique de ce dimanche, venant clore la 25e journée de Ligue 1 (20h45) sera bien l'affiche la plus attendue de la saison. Et il n'y a qu'à voir l'avant-match pour le constater.

Une affluence inédite attendue au Vélodrome

Alors que de nombreux amoureux des deux clubs n'hésitent pas à aborder le match sur le plan tactique afin de faire monter la sauce, les supporters se frottent déjà les mains à l'idée d'assister à la rencontre. Cet OM-PSG est même promis à entrer dans l'histoire de ce Classique. Et pour cause : il générera une affluence inédite au Stade Vélodrome.

Alors que l'écrin marseillais et le Parc des Princes affichent les meilleures affluences à l'échelle de la Ligue 1, celle de dimanche prochain atteindra des proportions jamais mesurées. Le Vélodrome sera évidemment plein comme un oeuf. Mais mieux, il enregistrera un affluence de plus de 65.400 spectateurs. Nulle doute que les hommes d'Igor Tudor pourront compter sur l'appui du douzième homme pour faire tomber leur rival.