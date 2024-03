OM – PSG : Le onze de Jean-Louis Gasset avec plusieurs innovations

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, va innover dans son onze contre le PSG, dimanche.

L’Olympique de Marseille reçoit dimanche soir, le Paris Saint-Germain à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un Classique qui se joue déjà dans les médias avec des déclarations des acteurs des deux équipes. 7e au classement, l’OM (39pts) a plus à perdre dans ce choc contre le PSG (1er, 59pts). Conscient de l’enjeu important du match, Jean-Louis Gasset a décidé de mettre tous les ingrédients pour créer un exploit face au PSG. D’où les innovations dans son onze ce soir.

L’OM veut créer l’exploit contre le PSG

Le Classique contre le PSG ce dimanche soir a plus d’enjeu pour l’OM que le club francilien. Les Phocéens doivent impérativement gagner s’ils veulent rester dans la course aux qualifications européennes. Aussi, Marseille doit-il se servir de cette rencontre pour préparer ses quarts de finale de Ligue Europa à venir contre le Benfica Lisbonne (11 et 18 avril). Cependant, l’OM se présente avec un effectif décimé, étant miné par plusieurs blessures. Une situation qui contraint Jean-Louis Gasset à innover dans son onze contre le PSG.

Jean-Louis Gasset bricole en défense

L’Olympique de Marseille va évoluer dans un système de 4-3-3 face au PSG comme à l’accoutumée depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Dans les buts, Pau Lopez devrait tenir sa place comme d’habitude malgré la nouvelle sortie de Ruben Blanco, vendredi. En défense, ce sont Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi qui devraient évoluer dans l’axe. A droite, Jean-Louis Gasset devrait décaler Ulisses Garcia qui suppléerait ainsi Jonathan Clauss, forfait. Le couloir gauche de l défense de l’OM devrait alors être occupé par Quentin Merlin.

Les choix forts de Gasset dans l’entrejeu

Au milieu et en attaque, Jean-Louis Gasset fait toujours face aux problèmes d’indisponibilité. L’entraineur français devrait s’appuyer sur le trio, Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Pape Gueye pour animer un entrejeu privé toujours de Valentin Rongier. En attaque, l’animation offensive de l’OM contre le PSG devrait être assurée par Amine Harit, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang.

La compo attendue de l’OM contre le PSG

Lopez - Garcia, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Gueye - Harit, Ndiaye, Aubameyang