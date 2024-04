OM-PSG, la terrible confession d’Ulisses Garcia après la défaite

Le défenseur phocéen, Ulisses Garcia, fait de terribles confessions après la défaite de l’OM à domicile contre Paris lors du Classique.

Entre temps annoncé incertain pour le Classique en raison de sa blessure aux adducteurs avec la sélection nationale suisse lors de la trêve internationale, Ulisses Garcia était bien présent contre le Paris Saint-Germain (défaite de l’OM 0-2), dimanche, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l’arrière gauche des Phocéens fait des révélations.

"Le coach nous a dit de faire attention aux contres"

Jean-Louis Gasset a de quoi accabler ses joueurs après la défaite de l’OM face au Paris Saint-Germain. Les consignes qu’il a données à ses joueurs n’ont pas été respectées, selon les propos de Garcia. Pris en zone mixte après la défaite face au PSG (0-2), Ulisses Garcia a confié que l’entraîneur marseillais avait bien prévenu les joueurs des contres parisiens surtout après l’expulsion de Lucas Beraldo (40e).

« À ce moment-là du match, on est très bien. À la mi-temps, on est un joueur de plus et le coach nous a dit de faire attention aux contres et malheureusement on en prend deux. À la mi-temps, il y a eu cette euphorie de se dire qu'aujourd'hui c'était le moment de le faire », a confessé le défenseur de 28 ans.

« C'est très frustrant. On a fait un bon match dans l'ensemble, on connaît les qualités de Paris. On a eu pas mal d'occasions mais on n'a pas réussi à concrétiser », a regretté l’ancien arrière gauche de BSC Young Boys.

Garcia reste optimiste pour la suite, l’Europe en vue

Malgré la défaite face au Paris Saint-Germain (0-2) ce dimanche, l’Olympique de Marseille reste toujours 7e au tableau de Ligue 1 avec ses 39 points. Cette défaite est la troisième de rang pour l’OM toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue 1. Mais pour Ulisses Garcia, Marseille peut toujours viser l’Europe.

« Je pense que si on fait le match qu'on a fait aujourd'hui et qu'on s'améliore encore, on va gagner pas mal de matchs. Il faut voir les choses positivement et on va continuer de travailler pour pouvoir gagner. (…) On veut prendre le plus de points possibles et viser les places européennes », a confié le Suisse.