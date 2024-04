Gasset accable ses joueurs après la défaite contre le PSG

Jean-Louis Gasset n’est pas content de ses joueurs après la défaite au Vélodrome lors du Classique contre le PSG, dimanche soir.

Le Stade Orange Vélodrome a servi de cadre, dimanche soir, au 106e Classique de l’histoire entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. C’était à l’occasion du match en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre perdue par les locaux, qui se sont inclinés (0-2).

Gasset n’admet pas avoir pris deux buts sur des contres

Battu au match aller (4-0) en septembre dernier au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille n’a pas pu prendre sa revanche ce dimanche contre le Paris Saint-Germain. Bien qu’ils soient orphelins de leurs supporters, interdits de déplacement, les Franciliens ont pu prendre le dessus en s’imposant (0-2). En conférence de presse après la défaite, Gasset regrette les deux buts encaissés par ses joueurs. Toutefois, il déplore le but refusé à Jordan Veretout qui aurait pu changer les choses.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Il y a un double sentiment. Il y a un sentiment de frustration parce qu’on a fait, même à onze contre onze, jeu égal avec eux malgré les individualités mais surtout des faits de jeu ont été contraires comme la blessure Mbemba. Parce que dans la période actuelle, perdre encore un défenseur central, ça nous pénalise et deux minutes après on prend le but le temps qu’on se rééquilibre. Et le but refusé, je pense qu’il y a à discuter. Si on égalise, il reste 15-20 minutes, ils sont quand même dans leur camp. C’est ça qui est désolant, c’est à 10 qu’ils nous aient pris en contre deux fois. C’est ce qui fait ce sentiment d’inachevé », a lâché Jean-Louis Gasset au micro de Prime Video.

« Au départ, à onze contre onze, on l’a bien fait, on a bien récupéré le ballon, on a contré, on a manqué de lucidité dans le dernier geste. On avait à faire à un gardien de très grand niveau. On a perdu des joueurs majeurs avec la trêve mais un match comme ce soir ne doit pas freiner quoique ce soit. Si on est toujours dans cet état d’esprit et si le public nous soutient comme il l’a fait ce soir, on peut faire une belle saison », a ajouté Gasset.

Gasset s’inquiète pour les cas de blessure

Très diminué avant le Classique face au PSG, l’OM a logiquement perdu son match considéré comme le plus important de la saison en championnat. Cadres du club phocéen, Clauss, Sarr, Rongier, Murillo ou encore Méïté n’ont pas joué le Classique. Le technicien français n’a pas caché son inquiétude après le match sur les nombreuses blessures à la suite de la blessure de Chancel Mbemba.

Getty

« Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés. Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances », a déclaré l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, inquiet.