OM, Payet révèle enfin les vraies raisons de son départ

Parti de l’OM l’été dernier, Dimitri Payet a enfin révélé les vraies raisons de son départ du club marseillais.

Après huit années entrecoupées par une expérience en Angleterre (West Ham entre 2015 et 2017, ndlr), Dimitri Payet a fait ses adieux à l’Olympique de Marseille l’été dernier. L’ancien international français a depuis, posé ses valises au Brésil où il évolue avec Vasco de Gama. Quelques mois après, Dimitri Payet revient sur les circonstances de son départ de la cité phocéenne.

L’OM ne comptait plus sur Payet

Dimitri Payet rêvait de finir sa carrière à l’Olympique de Marseille. Mais à la surprise générale, l’homme aux 326 matchs (78 buts) sous le maillot phocéen, a annoncé son départ du club à l’été 2023. Des mois après son départ, l’ancien stéphanois révèle que la direction a joué un rôle dans sa rupture avec l’OM.

« Quelles ont été les raisons de mon départ de l’OM ? Il n’y a pas de raison nommée. La direction, après avoir discuté avec moi, m’a dit que pour cette année, elle ne comptait pas sur moi. Il fallait que je trouve un nouveau projet. Il n’y a pas de raison. Il faut retenir la franchise de la direction », a confié Dimitri Payet au micro de TF1.

Dimitri Payet poussé vers la sortie par Longoria

En effet, Dimitri Payet ne voulait pas mettre fin à l’histoire d’amour entre l’OM et lui. Mais l’ancien lillois a été poussé vers la sortie par les dirigeants, en particulier, le président Pablo Longoria. Ce dernier lui a clairement fait savoir qu’il n’avait plus sa place à l’Olympique de Marseille.

« Dans les grandes lignes, Longoria m’a dit merci pour tout, il faut tourner la page ? Oui merci pour toutes ces années, merci pour tout ce que tu as fait pour le club. On n’oubliera pas. Merci pour tout ce que tu as fait ces années, mais cette année, on ne compte pas sur toi. Il faut partir », a ajouté Dimitri Payet.